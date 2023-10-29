الدفاع المدني الفلسطيني يحذر من تكرار انقطاع خدمات الاتصالات في غزة

MENAFN - Youm7) حذر المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، اليوم الأحد، من تكرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت مرة أخرى في قطاع غزة، مؤكدا أنه يؤثر على طواقم الدفاع المدني وعلى حياة المواطن في القطاع بشكل عام.



وكشف محمود بصل - في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز عربية) - عن أن اليومين الماضيين كانا الأصعب منذ بدء الحرب؛ بسبب انقطاع وسائل الاتصالات والإنترنت عن القطاع، حيث كانت طواقم العمل تتحرك بناء على سماع دوي الانفجارات في مختلف المناطق.



وقال إن "الطواقم الميدانية كانت تتحرك بناء على سماع أصوات الانفجارات أو من خلال قيام أحد الناجين من مناطق القصف بالذهاب إلى أحد نقاط الدفاع المدني في المدينة والإبلاغ شفهيا عن وجود قصف من منطقة ما، وعلى أثرها تتحرك فرق الإنقاذ".



وأشار بصل إلى أن هناك بعض الاستهدافات التي جرت ولم يكن لدى الدفاع المدني علم بها بسبب غياب الاتصالات.. مضيفا "إننا عثرنا على شهداء ومصابين أثناء جولاتنا صباح اليوم في الأماكن التي كانت تتعرض للاستهداف الليلي من جانب الطيران الإسرائيلي"، مبينا أن مئات البنايات والمنازل دمرت كليا وآلاف الوحدات تضررت.



وكانت منظمة "نت بلوكس" لمراقبة الشبكات قد أعلنت - في وقت سابق - أن خدمة الإنترنت بدأت تعود تدريجيا إلى قطاع غزة صباح اليوم بعد أن انقطعت مساء يوم الجمعة خلال عمليات قصف مكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.