الهجرة: المستفيدون من خدمات المركز المصرى الألمانى وصلوا لنحو 28.800 ألفا

استعرضت السفيرة سها جندى،

وزيرة الدولة للهجرة

وشئون المصريين بالخارج، تقريرًا حول منجزات المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، منذ إنطلاق أعمال المركز فى نوفمبر 2020- وحتى أغسطس 2023، يتضمن عدد المستفيدين ونوع الخدمات التى يقدمها المركز، ومن بينها النصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفى الصحيح لهم فى أسواق العمل بالداخل والخارج خاصة سوق العمل الألمانى، وإدماج العائدين من الخارج فى المجتمع المصرى اقتصاديًا واجتماعيًا.

من جانبها، أكدت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، أن المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يمثل من إحدى الركائز الأساسية للوزارة لخلق البدائل الآمنة فى إطار جهود الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تلك الظاهرة التى تأرق العالم لسنين طويلة، ويعد المركز نموذجا يحتذى به فى التعاون المثمر بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الهجرة والحكومة الألمانية ممثلة فى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة لدعم هجرة اليد العاملة والتعاون عبر الشراكات الاستراتيجية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المركز يقوم بتوفير دورات تدريبية وتأهيلية بمواصفات الدولية وأيضا يتم تنظيم جلسات النصح والإرشاد من خلال فريق عمل المركز لدعم الشباب لإيجاد المسار الوظيفى الصحيح للشباب المصرى لسوق العمل الخارجى لنضمن لهم هجرة آمنة أو العمل داخل وطنهم عقب تأهيلهم الجيد، فضلا عن إدماج العائدين من الخارج فى المجتمع المصرى اقتصاديًا واجتماعيًا، بالإضافة إلى المساهمة فى الخفض من أسباب الهجرة غير الشرعية عن طريق التوعية بمخاطرها، ومعاونة من يرغب فى الحصول على فرص عمل أو تدريب خارج مصر من خلال توفير المعلومات اللازمة لذلك، حيث يقع المشروع تحت برنامج دعم الحكومة الألمانية للتنمية الاقتصادية المستدامة والتوظيف فى مصر.

وأكدت السفيرة سها جندى أنه سيتم مواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع الدول، وخاصة دول الاتحاد الأوروبى، وبالطبع ألمانيا على وجه التحديد واتضح ذلك جليا فى تطوير رؤية شاملة لتجربة الهجرة بأكملها من خلال تنفيذ المشروعين: المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وبرنامج THAMM الذى يُنفذ بتمويل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبى، حيث تستثمر مصر هذه الجهود فى مبادرات مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تدريب الشباب وتمكينهم وتوفير فرص عمل فى الأسواق المحلية والأجنبية.

ووجهت الوزيرة الشكر لكل أعضاء المركز المصرى الألمانى، وأضافت أنه يلعب دورا مهما لتنظيم دورات تدريبية لأصحاب الشهادات والعمال من أجل التوظيف، فى إطار تأهيل الشباب ضمن مبادرة «مراكب النجاة» بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وشددت على حرص وزارة الهجرة على إعطاء كل الدعم الممكن للمركز ليتمكن من أداء المهام المنوط بها على أكمل وجه، مؤكدة على أن هناك أهمية قصوى للتوسع فى أنشطة المركز والترويج الكبير له بين مختلف أوساط المصريين بمختلف اتجاهاتهم، سواء خريجى الجامعات وأصحاب المؤهلات العليا أو أصحاب المهن والحرف المختلفة، بل وإنشاء نماذج مماثلة له مع أكثر من دولة وذلك ليكون المركز دليلا إرشاديا لهم للهجرة إلى ألمانيا والتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى عقد دورات تدريبية لتأهيل وإعداد المصريين الذين يريدون الهجرة حتى يتمكنوا من التأقلم بشكل سريع مع تلك المجتمعات الجديدة، وتنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات.

وتضمن التقرير إجمالى المستفيدين من الخدمات التى يقدمها المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، ووصل عدد المستفيدين من إجمالى الخدمات المقدمة إلى 28.800، منهم 2949 تلقوا تدريبات مهنية مختلفة، وعدد 5757 حصلوا على إرشادات وظيفية، بجانب 2243 تلقوا إرشادات عامة، وعدد 1154 تلقوا إرشادات شخصية، وتلقى نحو 12,857 جلسات إرشادية أولية، وتقديم خدمات إعادة إدماج لعدد 608 فرد.



وتابعت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة أن المركز استطاع تطبيق مبدأ التدريب من أجل التشغيل، من خلال توفير نحو 4254 فرصة عمل للشباب بسوق العمل الداخلى، وإجمالى من توفر لهم فرص عمل وتدريبات مهنية بألمانيا 225 شابا، وهذا ما يعكس الدور الفاعل للمركز فى إطار ما تقوم به وزارة الهجرة من جهود لخلق البدائل الآمنة والمستدامة للشباب لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

منجزات المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة