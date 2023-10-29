المدارس تبدأ اليوم تقييم الطلاب فى اختبارات شهر أكتوبر

(MENAFN
- Youm7) بدأت المدارس اليوم الأحد، تقييم الطلاب فى اختبار شهر أكتوبر، حيث تعقد المدارس الاختبار الشهرى وفق الجدول المحدد من قبل المدارس بالتنسيق مع التوجيه الفنى بالإدارات التعليمية، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الاختبارات قصيرة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بمنهج شهر أكتوبر الجارى فقط منذ بدء الدراسة وحتى نهاية منهج الشهر.
وكانت المديريات التعليمية والإدارات، أعلنت تعليمات عقد اختبارات صفوف النقل خلال الأسبوع الجارى، موضحة أنه يتم إجراء الامتحان على مستوى المدرسة بعد اعتماد الامتحان من التوجيه الفنى بالإدارات التعليمية والمدارس، كما أنه يتم عقد الامتحان في ورقة مستقلة للطالب تحتوى على السؤال ومكان للإجابة أسفل السؤال، ومعلم الحصة هو المسؤل عن ملاحظة الامتحان ولا يشترط أن يكون معلم المادة مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفق جداول الاختبارات، مع الحرص على استقرار اليوم الدراسى وعدم انصراف الطلاب إلا بنهاية اليوم الدراسي في المواعيد المحددة.
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