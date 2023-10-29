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المدارس تبدأ اليوم تقييم الطلاب فى اختبارات شهر أكتوبر

10/29/2023 4:28:51 AM
(MENAFN- Youm7) بدأت المدارس اليوم الأحد، تقييم الطلاب فى اختبار شهر أكتوبر، حيث تعقد المدارس الاختبار الشهرى وفق الجدول المحدد من قبل المدارس بالتنسيق مع التوجيه الفنى بالإدارات التعليمية، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الاختبارات قصيرة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بمنهج شهر أكتوبر الجارى فقط منذ بدء الدراسة وحتى نهاية منهج الشهر.



وكانت المديريات التعليمية والإدارات، أعلنت تعليمات عقد اختبارات صفوف النقل خلال الأسبوع الجارى، موضحة أنه يتم إجراء الامتحان على مستوى المدرسة بعد اعتماد الامتحان من التوجيه الفنى بالإدارات التعليمية والمدارس، كما أنه يتم عقد الامتحان في ورقة مستقلة للطالب تحتوى على السؤال ومكان للإجابة أسفل السؤال، ومعلم الحصة هو المسؤل عن ملاحظة الامتحان ولا يشترط أن يكون معلم المادة مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفق جداول الاختبارات، مع الحرص على استقرار اليوم الدراسى وعدم انصراف الطلاب إلا بنهاية اليوم الدراسي في المواعيد المحددة.














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