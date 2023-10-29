وزارة التعليم العالى تلاحق الكيانات الوهمية وتغلق كيانًا وهميًا بالقاهرة

MENAFN - Youm7) - غلق مقر المنشأة المسماة أكاديمية دى إم آى للعلوم الحديثة "DMI" بالقاهرة- تكثيف حملات لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة القادمة





أصدر الدكتور أيمن عاشور

وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارًا بغلق المنشأة المسماة أكاديمية دى إم آى للعلوم الحديثة "DMI" والكائن مقرها فى (86 شارع عباس العقاد - مدينة نصر ــ محافظة القاهرة)، وقامت بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن فتح باب التقديم للطلاب من جميع المؤهلات (ثانوى عام – ثانوى أزهرى – دبلوم تجارى – دبلوم صناعى – دبلوم زراعى – دبلوم سياحة وفنادق – طلاب الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة)، وترويجها بوجود أقسام ( التبريد والتكييف - المساحة والخرائط – إدارة الأعمال – الحاسبات ونظم المعلومات - السياحة والفنادق - الضيافة الجوية – الصحافة والإعلام - تكنولوجيا البترول)، كما تدعى وجود قسم لحملة الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى ادعائها بإعطاء الطلاب شهادات معتمدة وموثقة والإشراف على الامتحانات، وذلك على النحو الوارد بصفحة التواصل الاجتماعى الخاص بالمنشأة.





وخاطب د. أيمن عاشور اللواء محافظ القاهرة لأعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزارى بالغلق الإدارى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى، مع موافاة الوزارة بما يُفيد تنفيذ قرار الغلق.





وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.





جاء ذلك فى ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة فى التصدى للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.





وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه فى إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.





وأضاف المُتحدث الرسمى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفى حالة الرغبة فى التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالى وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعى.