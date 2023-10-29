مسئول دولى: متوقع أن تصبح ندرة المياه بالمنطقة العربية محرك للنزاع والنزوح

قال الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد

لمنظمة الأغذية والزراعة ، الفاو، إنه مع ارتفاع وتيرة المنافسة على المياه، من المتوقع أن تصبح ندرة المياه فى المنطقة العربية وبشكل متزايد المحرك الرئيسى للنزاع والنزوح.





وأوضح خلال الجلسة الافتتاحية لاسبوع القاهرة السادس للمياه، أن موضوع هذا العام، فى اسبوع القاهرة السادس للمياه، هو "العمل على التكيف فى قطاع المياه من أجل الاستدامة"، يؤكد على مسؤوليتنا الجماعية تجاه حماية مواردنا المائية لا سيما خلال الأوقات الحرجة التى نمر بها والتى نواجه خلالها صعوبات عديدة من بينها آثار تغير المناخ، والنزاعات والتوترات السياسية، والنمو السكانى، والضغط المتزايد على نظمنا البيئية الطبيعية، لذلك لا بد أن نتخذ إجراءات جماعية حاسمة للتغلب على هذه التحديات المعقدة.





وأكد أن المياه هى شريان الحياة لكوكبنا، فهى أساس التنمية البشرية والسلامة البيئية والازدهار الاقتصادى، ومع ذلك، فإن ندرة المياه وعدم كفاية فرص الحصول على المياه النظيفة تظل عائقا كبيرا أمام المليارات من البشر فى جميع أنحاء العالم.





تابع أنه فى الوقت الذى نشهد فيه العواقب المدمرة للظواهر الجوية المتطرفة، وفترات الجفاف الطويلة، وارتفاع منسوب مياه البحر، يصبح من الجلى أنه يتعين علينا تكييف نهجنا مع الإدارة الشاملة والمتكاملة للأراضى والمياه لضمان مستقبل مستدام وقادر على الصمود.





أشار إلى أن حصة الفرد من المياه العذبة المتوفرة فى منطقتنا تبلغ حوالى عُشر المتوسط العالمى، ومن المتوقع أن تواصل هذه المعدلات انخفاضها مع استمرار النمو السكانى، وفى الوقت الحالى، لا تتجاوز حصة الفرد من المياه المتجددة 25 فى المائة مما كانت عليه فى ستينيات القرن الماضي.





علاوة على ذلك، يؤدى الإفراط فى سحب المياه الجوفية إلى استنزاف واسع النطاق، وتدهور جودة المياه، وتسرب المياه المالحة. والإدارة غير المناسبة لهذا المورد المحجوب عن رؤيتنا هى السبب وراء المعدلات السريعة لتدهور المياه الجوفية التى لوحظت فى جميع أنحاء المنطقة.





لفت إلى أنه مما يزيد الوضع سوءًا تزايد التوترات والديناميكيات الجيوسياسية فى المنطقة، مما يؤثر على شبكات المياه، ويدمر البنية التحتية للمياه والرى، ويؤدى إلى عواقب طويلة الأمد على الأمن المائى والغذائى، وتؤدى آثار تغير المناخ إلى تفاقم ندرة المياه وتتحدى قدرتنا على إدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام، كذلك تؤدى الظواهر الجوية المتطرفة المتزايدة والمتكررة، وحالات الجفاف، والفيضانات، إلى إجهاد نظمنا البيئية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية على الإنتاج الزراعى والأمن الغذائي.





أضاف أنه فى عام 2021، تسببت الكوارث المتعلقة بالمياه بوفاة 6,500 شخص، وتضرر أكثر من 99 مليون آخرين، وأسفرت عن خسائر اقتصادية بلغت قيمتها 224 مليار دولار أمريكى فى جميع أنحاء العالم. وفى العام نفسه، كانت منطقتنا الموقع الرئيسى لثلاث كوارث متصلة بالمياه صُنفت ضمن الكوارث العشر الأشد فى العالم من حيث عدد المتضررين، وعانى منها تحديدًا كل من العراق والصومال وسوريا.





اكد أن هذا العام شهد أيضًا، فى 10 سبتمبر، الفيضانات المدمرة فى ليبيا، والتى أثرت على حياة أكثر من 800 ألف شخص، بينهم 300 ألف طفل، وتسببت فى وفاة أكثر من 4,000 شخص. وأفادت التقارير أن العديد من المزارعين فقدوا مواشيهم خلال هذه الفيضانات، ومن المحتمل أن يمتد تأثيرها إلى ما يقرب من 3,000 هكتار من الأراضى الزراعية.





أشار إلى أن الزراعة تعتبر أكبر مستخدم لموارد المياه الشحيحة بشكل متزايد فى المنطقة. لذلك، يتحمل القطاع الزراعى أكثر من غيره من القطاعات عواقب هذه الأحداث المدمرة التى تتجاوز فى تأثيرها المدى القصير، ويتحمل أصحاب الحيازات الصغيرة بشكل خاص الكثير من هذا العبء بشكل مباشر، وتؤثر الإنتاجية الزراعية على سبل عيش الملايين من السكان، بما فى ذلك صغار المزارعين. ومن خلال اعتماد تكنولوجيات مبتكرة واستثمارات ذكية وأطر سياسات داعمة، يمكن للقطاع الزراعى أن يصبح محركًا للتغيير الإيجابى، ويقلل من حجم الخسائر المتكبدة عن طريق اعتماد نظم إنتاج مبتكرة، ونماذج معالجة تتسم بالكفاءة فى استخدام الطاقة والحفاظ على الأراضى والتربة والغابات واستعادتها.





لفت إلى أنه من خلال تعزيز الاستخدام الفعال للمياه والاستثمار فى الممارسات الزراعية القادرة على الصمود، سنتمكن ليس فقط من تأمين إمداداتنا الغذائية، بل أيضًا فى التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ على المجتمعات الضعيفة.





أضاف أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، تعمل مع البلدان الأعضاء والشركاء الآخرين، على تحقيق هذه التغييرات.





وتماشيًا مع "رحلة المياه الجديدة" التى أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة، والتى تؤكد على ضرورة الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الأمن الزراعى والغذائى لتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، اتخذ المكتب الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة خطوات قوية نحو إدارة متعددة التخصصات ومشتركة بين القطاعات بالإضافة إلى تعزيز اتساق السياسات.



