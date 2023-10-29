فوضى فى شوارع الإكوادور بعد انقطاع الكهرباء وتوقف إشارات المرور بسبب الجفاف

MENAFN - Youm7) شهدت الإكوادور حالة من الفوضى بسبب موجة الجفاف الشديدة ، حيث انتشرت فوضى فى الشوارع لأن إشارات المرور لم تكن تعمل، حسبما قالت صحيفة الباييس الإسبانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاكوادور تشهد انقطاع التيار الكهربائى لمدة تصل إلى أربع ساعات بأمر من الحكومة، وذلك بسبب اسوأ موجة جفاف منذ 50 عاما، مما يمنع محطات الكهرمائية من العمل بأقصى طاقتها، وتوقفت بعض المحلات التجارية عن أنشتطتها.

ونظرًا لحالة الطوارئ، أعلن الرئيس جييرمو لاسو أنه سيسافر إلى كولومبيا للقاء جوستافو بيترو وطلب دعمه لحل أزمة الطاقة التي تمر بها الإكوادور.

وقال وزير الطاقة فرناندو سانتوس: "إن توليد الطاقة لا يكفي لتغطية الطلب، ولهذا السبب اضطررنا إلى ترتيب تخفيضات محددة ومؤقتة في الخدمة الكهربائية في البلاد".

وبسبب ظاهرة النينيو، تواجه الإكوادور انخفاض منسوب المياه، خاصة فى أنهار المنطقة الشرقية، حيث توجد 90% من محطات الطاقة الكهرومائية التي تزود البلاد بالطاقة،

وقال سانتوس "منذ عدة أسابيع، كنا نعاني من عجز في توليد الكهرباء، وكانت كولومبيا تساعدنا من خلال توفير الطاقة التي لم تتمكن محطاتنا من توليدها بسبب نقص المياه، لكنهم أخبرونا أنهم يعانون من نفس المشكلة وعليهم تقليلها".

ويبلغ عجز الطاقة 465 ميجاواط/ساعة، وتجري البلاد عملية تعاقد عليه من المتوقع أن يبدأ تشغيلها حتى 15 ديسمبر المقبل. وستكلف حالة الطوارئ الإكوادور 160 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، قامت بتفعيل خطة طوارئ لاستعادة المجمع الكهروحراري، لكنها ستخضع لقواعد التعاقد العام، إذا لم تسقط العقود - كما حدث بالفعل - فيمكن تشغيل 421 ميجاوات من محطات الطاقة الحرارية المختلفة حتى يناير 2024.



