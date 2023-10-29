بسبب خطأ فادح.. توقيف طفل أمريكى تحت تهديد السلاح

MENAFN - Youm7) أكدت أمرأة أمريكية أنها عاشت لحظات من "الرعب الهائل" عندما أوقفت الشرطة سيارتها تحت تهديد السلاح، اعتقادًا أن ابنها مطلوب للعدالة.

وبحسب موقع العين الإخبارى، قالت شانيس ستيوارت أن هذا الحادث وقع الثلاثاء الماضي، عندما كانت تقود سيارتها في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، لتنقل ابنها البالغ من العمر 8 سنوات إلى أحد مراكز تدريب كرة القدم.

عندما شعرت بإضاءة سيارة دورية شرطة من خلفها، قررت ستيوارت أن توقف سيارتها على جانب الطريق السريع بشمال كاليفورنيا، في اعتقاد منها أن الشرطة ترغب في تجاوزها، ولكن بدلاً من ذلك، وجدت نفسها أمام ثلاث مركبات تابعة للشرطة، مما أدى إلى توقف حركة المرور على الطريق السريع.

تبعت تعليمات الضباط بدقة، حيث ألقت مفاتيح سيارتها من النافذة وخرجت ببطء من المركبة، وطلبت من ابنها براندون البقاء في السيارة وعدم فك حزام الأمان.

بعد معايشتها لهذا الموقف المخيف، قالت ستيوارت: "خرجت من السيارة ورفعت يدي باتجاه الضباط، وعندما التفتت، أدرك الضباط أن الشخص الذي كانوا يبحثون عنه ليس ابنها".

إدارة شرطة ساكرامنتو أوضحت في بيان لشبكة "سي إن إن" أنهم كانوا يبحثون عن شخص مشتبه به مطلوب بناءً على مذكرتي بحث. وأشاروا إلى أنه بمجرد تحديد هوية ستيوارت وابنها، تم إنهاء البروتوكول عالي الخطورة.

الأم ذكرت أن ابنها يعاني من حالة نفسية سلبية بسبب هذا الحادث وأنها تنوي تقديم شكوى ضد إدارة الشرطة للمطالبة بتغطية تكاليف العلاج النفسي اللازم، كما أضافت أن وزن ابنها وطوله يظهران أنه طفل صغير، وكان من السهل التعرف على ذلك بالنظر إليه.

يجدر بالذكر أن استخدام تقنية التعرف على الوجه من قبل الشرطة قد أثار جدلاً في الولايات المتحدة في السابق، بعد شكوى سابقة من امرأة من أصول أفريقية تم اعتقالها في فبراير/ شباط وتم الإفراج عنها بعد عشر ساعات بسبب اعتقال خاطئ.