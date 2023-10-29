زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو تجاوز الخط الأحمر بالتهرب من مسؤولية الفشل في 7 أكتوبر

(MENAFN
- Youm7) قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، الأحد إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تجاوز الخط الأحمر بالتهرب من مسؤولية الفشل في 7 أكتوبر، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.
وكانت قد ضغطت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعها معه، وطالبته بإعادة ذويهم وعدم تعريض حياتهم للخطر، بعد ليلة من القصف هي الأعنف منذ عدوان الاحتلال على القطاع والمُستمر منذ 22 يومًا.
ونسبت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية إلى مصادر حضرت اللقاء بأنه كان صعبًا للغاية، وإن بعض العائلات انفجرت في البكاء خلاله، وارتأت أنه يعرض حياة الأسرى للخطر بقرار قصفه العنيف للقطاع الليلة الماضية، وحملته المسؤولية عن إعادتهم.
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