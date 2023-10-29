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زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو تجاوز الخط الأحمر بالتهرب من مسؤولية الفشل في 7 أكتوبر

10/29/2023 4:28:48 AM
(MENAFN- Youm7) قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، الأحد إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تجاوز الخط الأحمر بالتهرب من مسؤولية الفشل في 7 أكتوبر، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكانت قد ضغطت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعها معه، وطالبته بإعادة ذويهم وعدم تعريض حياتهم للخطر، بعد ليلة من القصف هي الأعنف منذ عدوان الاحتلال على القطاع والمُستمر منذ 22 يومًا.

ونسبت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية إلى مصادر حضرت اللقاء بأنه كان صعبًا للغاية، وإن بعض العائلات انفجرت في البكاء خلاله، وارتأت أنه يعرض حياة الأسرى للخطر بقرار قصفه العنيف للقطاع الليلة الماضية، وحملته المسؤولية عن إعادتهم.








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