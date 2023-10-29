ممثل الفاو يؤكد أهمية حماية الموارد المائية ومواجهة آثار تغير المناخ

MENAFN - Youm7) أكدالمدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" والممثل الإقليمي للمنظمة الدكتور عبد الحكيم الواعر، أهميةحماية الموارد المائية ومواجهة آثار تغير المناخ والضغط على النظم البيئية، واتخاذ إجراءات للقضاء على هذه التحديات.



وقال الواعر - خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السادس للمياه، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد - إن المياه تظل عائقا كبيرا على مستوى العالم وفي منطقتنا على الخصوص.. مشيرا إلى أن الظواهر المتطرفة التي تحدث تحتم علينا اتخاذ إجراءات لمواجهتها.



وأضاف أن حصة الفرد من المياه تبلغ حوالي عشر المتوسط العالمي، كما يؤدي الإفراط في سحب المياه الجوفية إلى نضوبها وتدهور جودتها وزيادة نسبة الملوحة.



وأوضح أن آثار تغير المناخ تؤدي إلى تفاقم أزمة وفرة المياه، وخصوصا في المجال الزراعي..مشيرا إلى أن الظواهر الجوية المتطرفة تؤدي إلى إجهاد نظمنا البيئية، ما يؤثر على الإنتاج الزراعي.



ولفت إلى أن المنطقة العربية كانت موقعا لثلاث كوارث بيئية عانت منها دول العراق والصومال وليبيا، فضلا عن الفيضانات التي شهدناها خلال الفترات الماضية، موضحا أن الزراعة أكثر مستخدم للمياه، فهذا القطاع أكثر ما يتحمل هذا العبء في التغيرات المناخية والتي تؤثر اقتصاديا في القطاع الزراعي، خصوصا أصحاب الحيازات الصغيرة.



وأشار إلى أن منظمة "الفاو" تعمل مع البلدان الأعضاء على التقليل من آثار التغيرات المناخية على القطاع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة..لافتا إلى أن "الفاو" تنظم خلال أسبوع القاهرة السادس للمياه مسارا مخصصا لمنح فرصة للتعرف على التكنولوجيا المبتكرة للتكيف المستدام مع المياه والتغيرات المناخية المتعلقة بها.



كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد انطلقت صباح اليوم تحت عنوان

"العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، والذي يستمر حتى 2 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.