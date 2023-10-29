إعلان حالة الإنذار البرتقالية في 8 إقاليم فرنسية بسبب الأمطار والفيضانات

MENAFN - Youm7) أعلنت هيئة الإرصاد الجوية الفرنسية "حالة الإنذار البرتقالية" في 8 إقاليم بفرنسا بسبب الفيضانات والأمطار وغمر الأمواج.



وذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الأحد أن "أكيتين الجديدة" و"الشرق العظيم" (جراند إيست) بفرنسا سيشهدان أمطار عاصفة في بعض الأحيان ورياح مستمرة.. مضيفا أن حالة الإنذار البرتقالية ستشمل إقليم "دو سيفر" وبلدية "فيين" (التابعة لإقليم ازار في الجزء الجنوب الشرقي من فرنسا) وبلدية "فاندر" (تشارينت البحرية) وإقليم "شارنت" بسبب فيضانات الأمطار.



وأوضح الراديو أن حالة الإنذار تضم أيضا إقليم "جرندة" بالجنوب الغربي لفرنسا وإقليم "لاند" التابع لمنطقة أكيتانيا جنوب غرب فرنسا والبرانس الأطلسية (جنوب غرب فرنسا) وإقليم "فنديه" (غرب فرنسا) وذلك بسب مخاطر غمر الأمواج.