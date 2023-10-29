شوبير يحذر من حكم مباراة الأهلي وصن داونز: أتمنى أكون مخطئ الظن

MENAFN - Youm7) حذر الإعلامي أحمد شوبير من حكم مباراة الاهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، قبل مواجهة الفريقين فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، حينما يحل الأهلي ضيفاً على صن داونز الجنوب أفريقى على ملعب لوفتوس فى بريتوريا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقى.

وكان كاف قد أعلن تعيين طاقم تحكيم من بنين بقيادة الحكم لويس ديجيندو الذي يدير اللقاء كحكم ساحة، ويعاونه مواطنه إريك إيلمافو كحكم مساعد أول، والأنجولي لوبيس أوليفيرا كحكم مساعد ثانٍ، وأحمد امتياز من موريشيوس كحكم رابع.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر بر إذاعة أون سبورت إف إم، "طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصن داونز بنيني، وهذا يقلقني، من بعد كوفي كودجا وهو حكم بنيني شهير، ويتولى حالياً مسؤولية لجنة الحكام فى الاتحاد الأفريقي، وهيلعب بلدياته، ومنتظرين نشوف الدنيا فيها ايه أتمنى يكون عند حسن الظن".

وأضاف، "حكام مورشيوس كانوا مميزين، وهناك بعض الحكام الجيدين، لكن بصفة عامة معرفش، شاهدنا مباراة الأهلي وسيمبا كان لنا هناك ركلة جزاء واضحة ولم يتم احتسابها وبقلق شوية من الحكام الأفارقة، وأتمنى تكون ظنوني كلها خاطئة.

ويرغب المارد الأحمر فى الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء تسهل من مهمته في لقاء الإياب المقرر له الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى بحثاً عن التأهل للمباراة النهائية لدوري السوبر الأفريقى وملاقاة الفائز من الوداد المغربى والترجى التونسى.

ويتسلّح الأهلي في مباراة اليوم بـ"كبريائه الأفريقي" من أجل الفوز على الفريق الجنوب أفريقي، وإنهاء لعنة المباريات التي تُقام فى الثالثة عصراً وخسرها الأهلي بنتيجة ثقيلة وحصلت مرتين، الأولى كانت فى دور الثمانية موسم 2018-2019 وفاز صن داونز ذهابًا 5- صفر، وفي الإسكندرية فاز الأهلي بهدف أحرزه وليد أزارو، فيما كانت الثانية في دور المجموعات فى النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا وخسرها الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين قبل أن يفوز الأهلي باللقب الأفريقي فى النهاية.



