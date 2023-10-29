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مصر تسيطر على ميداليات وزن 73 كجم فى منافسات أفريقيا والعرب لرفع الأثقال

10/29/2023 4:28:44 AM
(MENAFN- Youm7) سيطرت مصر على ميداليات منافسات وزن 73 كجم فى البطولة العربية لرفع الأثقا للكبار، والأفريقية للناشئين التى تقام باستاد القاهرة.



وجاءت النتائج كالتالى :



اللاعب أحمد سعيد - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (73kg)



ذهبية الخطف

ذهبية الكلين ونتر

ذهبية المجموع



اللاعب حلمي عبدالباري - البطولة الافريقية لرفع الاثقال (ناشئين) - (73kg)



فضية الخطف

ذهبية الكلين و نتر

فضية المجموع




اللاعب حلمي عبدالباري - البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (73kg)



برونزية الخطف

فضية الكلين و نتر

برونزية المجموع




اللاعب اسلام ثابت - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (73kg)



فضية الكلين و نتر












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