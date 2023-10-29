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روى فيتوريا يطلب حافزاً إضافياً فى لائحة المنتخب بأمم أفريقيا

10/29/2023 4:28:44 AM
(MENAFN- Youm7) طلب البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، من اتحاد الكرة أن تتضمن لائحة المنتخب الجديدة حافزاً إضافياً للاعبين خلال بطولة أمم أفريقيا المقبلة التى تقام فى كوت ديفوار يناير المقبل، ويتم تطبيق هذا الحافز فى الأدوار الإقصائية بداية من دور الثمانية، حتى يكون حافزا قويا للاعبين من أجل الفوز باللقب.



فى السياق ذاته، طلب روى فيتوريا من الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أبو العلا تقارير دورية ومستمرة عن حالة الثنائى أحمد حجازى ومحمود الونش لمعرفة إمكانية لحاقهما ببطولة أمم أفريقيا المقبلة.



ويخضع حجازى والونش لعملية تأهيل بعد إجراء عملية الرباط الصليبى للاعبين، ولم يتحدد حتى الآن موعد عودتهما للملاعب.



وكشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول، موقف الثنائى أحمد حجازى ومحمود الونش من اللحاق ببطولة أمم أفريقيا التي تقام فى كوت ديفوار يناير المقبل.



وقال أبو العلا لـ"اليوم السابع"، إنه يتابع حالة حجازى والونش عن قرب ويتواصل مع اللاعبين بشكل مستمر لكنه لا يستطيع حسم موقفهما من المشاركة في بطولة أمم أفريقيا الآن.



وأضاف أن حجازى والونش لاعبان كبيران ووجودهما يمنح المنتخب قوة إضافية، لكن من الناحية الطبية لا يمكن حسم موقفهما حتى الآن.



وتعرض حجازى والونش لإصابة بقطع في الرباط الصليبى مع أنديتهما، ويخضعان حاليا لبرنامج تأهيلى ولم يتحدد موعد عودتهما للملاعب.












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