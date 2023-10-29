روى فيتوريا يطلب حافزاً إضافياً فى لائحة المنتخب بأمم أفريقيا

(MENAFN
- Youm7) طلب البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، من اتحاد الكرة أن تتضمن لائحة المنتخب الجديدة حافزاً إضافياً للاعبين خلال بطولة أمم أفريقيا المقبلة التى تقام فى كوت ديفوار يناير المقبل، ويتم تطبيق هذا الحافز فى الأدوار الإقصائية بداية من دور الثمانية، حتى يكون حافزا قويا للاعبين من أجل الفوز باللقب.
فى السياق ذاته، طلب روى فيتوريا من الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أبو العلا تقارير دورية ومستمرة عن حالة الثنائى أحمد حجازى ومحمود الونش لمعرفة إمكانية لحاقهما ببطولة أمم أفريقيا المقبلة.
ويخضع حجازى والونش لعملية تأهيل بعد إجراء عملية الرباط الصليبى للاعبين، ولم يتحدد حتى الآن موعد عودتهما للملاعب.
وكشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول، موقف الثنائى أحمد حجازى ومحمود الونش من اللحاق ببطولة أمم أفريقيا التي تقام فى كوت ديفوار يناير المقبل.
وقال أبو العلا لـ"اليوم السابع"، إنه يتابع حالة حجازى والونش عن قرب ويتواصل مع اللاعبين بشكل مستمر لكنه لا يستطيع حسم موقفهما من المشاركة في بطولة أمم أفريقيا الآن.
وأضاف أن حجازى والونش لاعبان كبيران ووجودهما يمنح المنتخب قوة إضافية، لكن من الناحية الطبية لا يمكن حسم موقفهما حتى الآن.
وتعرض حجازى والونش لإصابة بقطع في الرباط الصليبى مع أنديتهما، ويخضعان حاليا لبرنامج تأهيلى ولم يتحدد موعد عودتهما للملاعب.
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