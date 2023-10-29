15 مباراة تكشف معاناة الأهلى تحت أشعة الشمس قبل مواجهة صن داونز

MENAFN - Youm7) يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع صن داونز على ملعب لوفتوس فى بريتوريا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقى.

وخاض الأهلى بالفترة الأخيرة 15 مباراة على ملاعب المنافسين بقارة أفريقيا أقيمت عصرا وكانت نتائجها سيئة للغاية لعشاق الرداء الأحمر، إذ تلقى سبع هزائم وتعادل فى 6 لقاءات وحقق فوزين فقط جاءت كالتالى:

خسرالأهلى

من كمبالا سيتى الأوغندى بهدفين دون رد فى 2018، وتعادل مع حوريا كوناكرى الغينى سلبياً فى نفس العام، فيما تلقى خسارة من جيما جيفار الإثيوبى بهدف دون رد فى 2019، ثم خسر المارد الأحمر من سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى 2019.

كما خسر الأهلى من فيتا كلوب الكونغولى بهدف دون رد فى 2019 ثم تلقى هزيمة قاسية هى الأكبر فى تاريخ مشاركاته الأفريقية حينما سقط أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا بخماسية دون رد فى 2019، وتعادل المارد الأحمر مع بلاتينيوم الزيمبابوى بهدف لكل فريق فى 2020، ثم تعادل مع صن داونز بهدف لكل فريق أيضاَ فى نفس العام.

بينما نجح الأهلى فى الفوز على سونيديب بطل النيجر بهدف دون رد فى 2021 ثم خسر من سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى 2021

ظهراً بأدغال أفريقيا ثم عاد ليحقق فوزاً على فيتا كلوب بثلاثية دون رد فى دور المجموعات بالنسخة الحالية لدوري الأبطال وسجلها محمد شريف ومجدى افشة وطاهر محمد طاهر فى لقاء أقيم بالكونغو ظهراً ، ثم تعادل مع المريخ السودانى بهدفين مقابل هدفين، سجل ثنائية المارد الأحمر بدر بانون من ركلة جزاء وياسر إبراهيم فى الوقت القاتل من المباراة بآخر مباراة بدور المجموعات.

ثم واجه الأهلى صن دوانز فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 عصراً، وتعادل بهدف لكل فريق، ثم واجه الهلال السودانى بالجولة الثانية من النسخة السابقة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل السلبى، ثم عاد وواجه صن داونز فى دور المجموعات بدوري الأبطال وخسر بخماسية مقابل هدفين فى آخر مباراة خاضها على ملاعب منافسيه ظهراً.