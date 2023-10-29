الفلسطيني محمود وادي: لليوم الثانى لا نعرف شيئاً عن أمهاتنا فى غزة

MENAFN - Youm7) كشف الفلسطيني محمود وادي، لاعب المقاولون العرب، عن معاناته فى التواصل مع أهله الموجودين حالياً بقطاع غزة، وذلك فى ظل انقطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت عن القطاع، بسبب العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين فى قطاع غزة.

وكتب محمود وادي عبر حسابه على إنستجرام، "الليلة الثانية على التوالي وإحنا ما بنعرف أي شيء عن أمهاتنا وإخواتنا وأحبابنا فى غزة، اللهم احفظهم وكن معهم واجعلهم يا رب في ودائعك".

محمود وادي

وأكد الفلسطيني محمود وادي، نجم

المقاولون العرب ، صمود الشعب الفلسطيني على أرضه رافضاً كل مخططات الاحتلال الإسرائيلي لإخراجه منها. وقال وادي فى تصريحات لليوم السابع، "أسرتي كلها فى غزة، والدتي وإخوتي، بيناموا مسلمين أمرهم لله فقد يتعرضون لا قدر الله للقصف فى أى وقت، ولا أستطيع أن أتحدث معهم فى أى وقت لصعوبة الاتصالات والكهرباء والشبكة".

وأضاف وادى، "أسرتي تعاني مثل كل أهل غزة بالأيام لا يجدون المياه والكهرباء مقطوعة وأبسط الاحتياجات الإنسانية بسبب هذا الحصار الظالم.. شعبنا أثبت دائماً أنه صامد على أرضه ولن يتخلى عنها تحت أى ظرف، ولن يقبل بأى مخططات، وأتمنى أن تنتهي هذه الحرب بأسرع وقت".واختتم لاعب المقاوبون قائلا، "الاحتلال الإسرائيلي لم يترك شيئا، قصف المسجد والكنيسة والمستشفى، وحتى الذين توجهوا من الشمال إلى الجنوب قصفهم فى الطريق، والعالم صامت أمام ذلك".