حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 10 (كونا) -- التاسع والعشرون من أكتوبر

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1962 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح السالم الصباح وليا للعهد.

1980 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بقانون باصدار معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين وشمل القانون العسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة وأفراد قوة الشرطة ومتطوعي الحرس الوطني وتم تطبيقه من الأول من مارس 1981.

1990 - مجلس الأمن يصدر القرار رقم 674 الذي أكد ضرورةالانسحاب الفوري وغير المشروط لجميع القوات العراقية من الاراضي الكويتية واستعادة الكويت لسيادتها واستقلالها وسلامتها الاقليمية وسلطة حكومتها الشرعية ودان القرار الأعمال غير الانسانية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الكويت ورعايا الدول الأخرى واحتجازهم بصفة رهائن كما أقر القرار مبدأ التعويضات المالية للأضرار.

2002 - اختيار الكويت لتكون مقرا للرابطة الخليجية للتوحد خلال الاجتماع الأول لتأسيس الرابطة الخليجية للتوحد الذي عقد في الكويت بمشاركة خمس دول خليجية.

2002 - نادي القادسية يتوج بطلا لبطولة كأس المرحوم محمدالخرافي الخامسة لكرة القدم للمرة الأولى بعد فوزه باللقاء النهائي على نادي كاظمة بالضربات الترجيحية بنتيجة 6/5 بعد تعادلهما سلبيا.

2004 - الدبلوماسي مجرن أحمد الحمد ينتقل الى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 79 عاما وكان الراحل احد الشخصيات الدبلوماسية والإعلامية والرياضية وأحد مؤسسي النادي الأهلي الرياضي (نادي الكويت) عام 1947 كما أسس في الستينيات مجلة (أضواء الكويت) وترأس تحريرها وعمل سفيرا لدى إيران وسوريا والسعودية.

2005 - رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح شركة طيران الجزيرة ويرفع الستار عن أولى طائرات الشركة في قاعة التشريفات الأميرية بمطار الكويت الدولي.

2007 - الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يعلن تعليق عضوية الاتحادالكويتي ردا على ما اعتبره "تدخلات الهيئة العامة للشباب والرياضة بخريطة الطريق التي وضعها الفيفا مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لترتيب الوضع الكروي في الكويت" وحرم القرار الكويت من المشاركة في المنافسات الدولية على المستويات كافة.

2008 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما تم بمقتضاه إنشاء مجلس التخطيط والتنمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية 10 وزراء إضافةالى محافظ البنك المركزي وعدد من الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة ويهدف المجلس الى إعداد الرؤية المستقبلية وتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة.

2008 - مجلس الأمة يقر مشروع قانون بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية يلزم بموجبه الدولة بضمان الودائع ويسري الضمان على أصل الودائع بأنواعها كافة بما في ذلك حسابات التوفير وأرصدة الحسابات الجارية.

2018 - المجلس البلدي يوافق على دراسة تخصيص مواقع جديدة على طرق السفر السريعة الجديدة كاستراحات عامة للمسافرين بخدمات محدودة.(النهاية)