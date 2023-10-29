سفارة الكويت لدى لبنان تدعو المواطنين الكويتيين المتواجدين هناك لتسجيل بياناتهم

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 29 - 10 (كونا) -- دعت سفارة دولة الكويت لدى لبنان اليوم الاحد كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في لبنان للتواصل معها وتسجيل بياناتهم على هاتف السفارة رقم 0096171171441 .
وقالت السفارة في بيان لها ان هذه الاجراء جاء استنادا إلى بيان وزارة الخارجية الصادر في 17 الجاري والذي حث المواطنين الراغبين بزيارة لبنان إلى تأجيل سفرهم خلال هذه الفترة كما دعا المواطنين الموجودين في لبنان إلى العودة الطوعية إذا لم يكن هناك حاجة ملحة لبقائهم في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة.(النهاية)
ن م ع
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