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الذهب ينهي تداولات الأسبوع الماضي عند 2000 دولار للأونصة

10/29/2023 4:28:32 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 10 (كونا) -- أنهت أسعار الذهب تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 2000 دولار أمريكي للأونصة بعد أن بلغت 2006 دولارات يوم الجمعة إثر تصاعد التوتر العسكري في منطقة الشرق الاوسط ومخاوف من اتساع رقعة الصراع.
وقال تقرير متخصص صادر اليوم الأحد عن شركة (دار السبائك) الكويتية إن أسعار الذهب حققت مكاسب كبيرة للاسبوع الثالث على التوالي مع توسيع جيش الاحتلال الاسرائيلي لعملياته العسكرية في قطاع غزة.
وأضاف التقرير أن المستثمرين حول العالم يتخوفون من "توسع الصراع في الشرق الاوسط ليشمل دول أخرى مع احتمالية تهديد ممرات الملاحة البحرية الدولية" لاسيما في البحر الأحمر وبالتالي لجوئهم إلى الملاذ الآمن وهو الذهب "وهذا ما جعل أسعار المعدن الأصفر ترتفع الأسبوع الماضي".
وأوضح أن العقود الاجلة للذهب (تسليم ديسمبر) ارتفعت إلى 2016 دولارا للأونصة بزيادة أسبوعية قدرها 3ر0 في المئة بالتزامن مع ظهور أدلة جديدة على أن الفائدة الأمريكية ستظل مرتفعة على المدى الطويل بالرغم من تعافي الاقتصاد الأمريكي بأسرع وتيرة منذ نحو عامين.
ولفت إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) خفف من وتيرة رفع الفائدة في الآونة الأخيرة متحديا توقعات الركود الاقتصادي فيما كسر البنك المركزي الأوروبي سلسلة ارتفاعات أسعار الفائدة التي استمرت 15 شهرا تاركا اياها دون تغيير ما عزز سعر الذهب أكثر خلال جلسة الأسبوع الماضي.
وذكر التقرير أن أنظار المحللين تتجه خلال الأسبوع الحالي نحو تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وكذلك نحو قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة وتقرير سوق العمل الأمريكي "وكلها عوامل سيكون لها أثر كبير لاتجاهات الذهب خلال هذا الأسبوع".
وعن السوق المحلي أفاد أن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 14ر20 دينار (نحو 5ر61 دولار) أما عيار 22 فبلغ 35ر18 دينار (نحو 56 دولارا) فيما أغلقت الفضة عند 275 دينارا (نحو 838 دولارا) للكيلوغرام مشيرا إلى ارتفاع وتيرة شراء السبائك بأحجامها المختلفة بالتزامن مع تطورات الاوضاع في المنطقة.
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)

س م ر / ه ث




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