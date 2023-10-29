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سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس تركيا بالعيد الوطني لبلاده

10/29/2023 4:28:32 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 10 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية.(النهاية)

ح ع



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