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(الصحة) الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال في الضفة الغربية إلى 114 شهيدا

10/29/2023 4:28:31 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 29 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 114 شخصا بعد استشهاد ثلاثة فلسطينيين فيما أصيب عشرات آخرون برصاص قوات الاحتلال جراء مدامهته مدن وبلدات ومخيمات بالضفة الغربية.
وذكرت الوزارة في بيان أن الشاب ناصر البرغوثي (29 عاما) استشهد جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة (بيت ريما) شمال غرب مدينة (رام الله) أسفرت عن إصابة 11 آخرين.
كما أعلنت الوزارة استشهاد نعيم فران (31 عاما) وإصابة تسعة اخرين برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم (عسكر) بمدينة (نابلس) وسط تأكيد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قيام قوات الاحتلال بإعاقة طواقمها ومنع وصولها إلى الجرحى في المخيم.
وأشارت إلى استشهاد رماح بشارات (32 عاما) من بلدة (طمون) قرب مدينة (طوباس) إثر مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وبذلك يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري إلى إلى 114 شهيدا.(النهاية)

ن ق / م ع ا



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