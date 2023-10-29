(الصحة) الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال في الضفة الغربية إلى 114 شهيدا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 29 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 114 شخصا بعد استشهاد ثلاثة فلسطينيين فيما أصيب عشرات آخرون برصاص قوات الاحتلال جراء مدامهته مدن وبلدات ومخيمات بالضفة الغربية.
وذكرت الوزارة في بيان أن الشاب ناصر البرغوثي (29 عاما) استشهد جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة (بيت ريما) شمال غرب مدينة (رام الله) أسفرت عن إصابة 11 آخرين.
كما أعلنت الوزارة استشهاد نعيم فران (31 عاما) وإصابة تسعة اخرين برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم (عسكر) بمدينة (نابلس) وسط تأكيد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قيام قوات الاحتلال بإعاقة طواقمها ومنع وصولها إلى الجرحى في المخيم.
وأشارت إلى استشهاد رماح بشارات (32 عاما) من بلدة (طمون) قرب مدينة (طوباس) إثر مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وبذلك يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري إلى إلى 114 شهيدا.(النهاية)
ن ق / م ع ا
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