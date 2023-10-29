تخريج الفوج الأول لمشاركين عراقيين في دورة السلامة والصحة المهنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- خرجت مؤسسة التدريب المهني اليوم الأحد، الفوج الأول لـ 16 متدربًا من دولة العراق، في الدورة الإقليمية السلامة والصحة المهنية.

وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة التدريب المهني والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بهدف تعزيز المجالات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وتقديم تدريب متقدم يتوافق مع التكنولوجيا الحديثة والمعايير العالمية.

وتضمنت الدورة على مدى عشرة أيام، مجموعة متنوعة من المحاضرات والتطبيقات العملية حول مواضيع مختلفة مثل المخاطر الفيزيائية وأجهزة قياس المخاطر الكيميائية، بالإضافة إلى العمل على المرتفعات والمخاطر الكهربائية، إلى جانب تركيزها على سلامة المشاريع الإنشائية.

وقال مدير عام المؤسسة المهندس احمد الغرايبة، خلال حفل التخرج، إن هذه الدورة تعتبر فرصة لاكتساب المعرفة والمهارات في مجال السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى تعزيز وتعميق العلاقات بين الأردن والعراق في العلاقات الثقافية والتعليمية.

وأكد أهمية دور الخريجين في ضمان سلامة الأماكن العامة ومكان العمل، وأن يتحملوا مسؤولية كبيرة في الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والجمهور.

كما أكد أن مؤسسة التدريب المهني، تسعى جاهدة لتقديم خدمات تدريبية متطورة في مجال السلامة والصحة المهنية والتعاون مع الجهات المحلية والدولية، لتقديم دورات تدريبية ترفع من كفاءة المشاركين.

و ألقى أحد الخريجين كلمة ، أشاد فيها بمؤسسة التدريب المهني بجميع كوادرها، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، إضافة إلى الجهود المبذولة والاستفادة الكبيرة من هذه الدورة المتميزة.

وسلم مدير عام المؤسسة، في نهاية الحفل الشهادات للخريجين.

وتسعى مؤسسة التدريب المهني من خلال معهد السلامة والصحة المهنية، إلى تطوير برامج السلامة والصحة المهنية والحصول على شهادات اعتماد دولية للمعاهد التابعة لها، بهدف توفير بيئة عمل آمنة وفقًا للمعايير الدولية.

--(بترا)

ع ف/أ م / س س

29/10/2023 11:15:03

