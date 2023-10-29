بدء انتخابات مجلس الشورى العُماني

MENAFN - Jordan News Agency)

مسقط 29 تشرين الأول (بترا)- فايز الجبور - بدأ الناخبون العُمانيّون اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في عضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة عبر تطبيق "أنتخب"، وتستمر العملية الانتخابية حتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وبلغ عدد المترشحين لعضوية المجلس 843 مترشحًا بينهم 32 مترشحة حسب القوائم النهائية للمرشحين لاختيار 90 عضوًا.

كما بلغ عدد الناخبين المقيّدين حسب القوائم النهائية للناخبين (753260) ناخبًا وناخبة، حيث أدلى منهم 13 ألفًا و843، خارج سلطنة عُمان.

وتتميز النسخة الحالية من تطبيق "أنتخب" بإدخال تحسينات وتحديثات جديدة كخاصية القراءة الصوتية لذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين) وميزة لغة الإشارة المتاحة بشكل اختياري لذوي الإعاقة من الصم والبكم.

ووفَّرت وزارة الداخلية العُمانية حوالي 12 خدمة انتخابية إلكترونية منها الساحة الحوارية والعديد من الخدمات الانتخابية مثل القوائم الأولية والنهائية للمرشحين، والقوائم الأولية والنهائية للناخبين، والتحقق من القيد في السجل الانتخابي، ومتابعة مؤشرات الفرز الآلي في يوم التصويت.

ويقدم التطبيق أيضًا إحصائية عددية توضح نسبة التصويت في كل ولاية، والفئات العمرية والنوعية للناخبين، ويتيح خدمة تقديم المقترحات والبلاغات لمستخدمي التطبيق.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنّ البيانات والمعلومات ستكون متاحة بكل شفافية عبر بث المؤشرات والإحصاءات بشكل مباشر خلال يوم التصويت، مؤكدة أنّ العملية الانتخابية للفترة العاشرة تتميز بدقة وشفافية البيانات وسرعة تدفقها خاصة بعد إدخال جميع الخدمات الانتخابية إلى التحول الرقمي.

--(بترا)

ف ج

29/10/2023 11:10:34

