بدء انتخابات مجلس الشورى العُماني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مسقط 29 تشرين الأول (بترا)- فايز الجبور - بدأ الناخبون العُمانيّون اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في عضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة عبر تطبيق "أنتخب"، وتستمر العملية الانتخابية حتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.
وبلغ عدد المترشحين لعضوية المجلس 843 مترشحًا بينهم 32 مترشحة حسب القوائم النهائية للمرشحين لاختيار 90 عضوًا.
كما بلغ عدد الناخبين المقيّدين حسب القوائم النهائية للناخبين (753260) ناخبًا وناخبة، حيث أدلى منهم 13 ألفًا و843، خارج سلطنة عُمان.
وتتميز النسخة الحالية من تطبيق "أنتخب" بإدخال تحسينات وتحديثات جديدة كخاصية القراءة الصوتية لذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين) وميزة لغة الإشارة المتاحة بشكل اختياري لذوي الإعاقة من الصم والبكم.
ووفَّرت وزارة الداخلية العُمانية حوالي 12 خدمة انتخابية إلكترونية منها الساحة الحوارية والعديد من الخدمات الانتخابية مثل القوائم الأولية والنهائية للمرشحين، والقوائم الأولية والنهائية للناخبين، والتحقق من القيد في السجل الانتخابي، ومتابعة مؤشرات الفرز الآلي في يوم التصويت.
ويقدم التطبيق أيضًا إحصائية عددية توضح نسبة التصويت في كل ولاية، والفئات العمرية والنوعية للناخبين، ويتيح خدمة تقديم المقترحات والبلاغات لمستخدمي التطبيق.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنّ البيانات والمعلومات ستكون متاحة بكل شفافية عبر بث المؤشرات والإحصاءات بشكل مباشر خلال يوم التصويت، مؤكدة أنّ العملية الانتخابية للفترة العاشرة تتميز بدقة وشفافية البيانات وسرعة تدفقها خاصة بعد إدخال جميع الخدمات الانتخابية إلى التحول الرقمي.
--(بترا)
ف ج
29/10/2023 11:10:34
MENAFN29102023000117011021ID1107324255
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