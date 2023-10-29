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إصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة وجندي بقذيفة شمالي غزة

10/29/2023 4:28:21 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 29 تشرين الأول (بترا) - أصيب ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي بجروح خطيرة وجندي بجروح متوسطة، بقذيفة أطلقتها المقاومة الفلسطينية خلال توغل قوات الاحتلال الليلة الماضية، في شمال قطاع غزة.
وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم لإذاعة الجيش (جالي تساهل)، إنه خلال الليلة الماضية، أصيب ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة خلال توغل محدود للجيش في شمال قطاع غزة بعد إطلاق قذيفة عليهم، مؤكدا ان جنديا آخر أصيب بجروح متوسطة خلال اشتباكات اندلعت في شمالي القطاع.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
29/10/2023 10:39:21

MENAFN29102023000117011021ID1107324253

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