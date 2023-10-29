إصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة وجندي بقذيفة شمالي غزة

إصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة وجندي بقذيفة شمالي غزة
التاريخ
10/29/2023 4:28:21 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 29 تشرين الأول (بترا) - أصيب ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي بجروح خطيرة وجندي بجروح متوسطة، بقذيفة أطلقتها المقاومة الفلسطينية خلال توغل قوات الاحتلال الليلة الماضية، في شمال قطاع غزة.
وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم لإذاعة الجيش (جالي تساهل)، إنه خلال الليلة الماضية، أصيب ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة خلال توغل محدود للجيش في شمال قطاع غزة بعد إطلاق قذيفة عليهم، مؤكدا ان جنديا آخر أصيب بجروح متوسطة خلال اشتباكات اندلعت في شمالي القطاع.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
29/10/2023 10:39:21
MENAFN29102023000117011021ID1107324253
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