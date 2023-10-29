ورشة تعريفية بجائزة الحسن للتميز العلمي لمؤسسات التعليم العالي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- افتتح أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، ورشةً تعريفية بجائزة الحسن للتميز العلمي للعام 2024.

علما بأن الجائزة مخصّصة لفئة مؤسسات التعليم العالي باستثناء التعليم التقني، بمشاركة ضباط ارتباط من الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، في مدرج الهاشميين بالجمعية العلمية الملكية.

وقال الرفاعي، إن المجلس أنشأ الجائزة منذ العام 1995، تقديراً لمكانة سمو الأمير الحسن بن طلال العلمية، ودوره الريادي في رعاية العلم والعلماء والإبداع، وتعزيزاً لموقف سموه الكبير في دعم المؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب.

ودعا الجامعات إلى التقدّم للجائزة والعمل على نشر فكرتها، مبيناً أهميتها في تشجيع سبل البحث العلمي التطبيقي، وترجمته إلى إنجازات تخدم الحياة في مناحيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عبرَ برامج منهجية ناجحة ومؤثرة، كما لفت إلى أن المجلس يرى الجامعات بيوتاً للخبرة والمعرفة، وحواضنَ للإبداع والريادة.

وأشار إلى أن الجائزة تنسجمُ مع دور المجلس، الذي أنشى عام 1987، كمؤسسة عامة مستقلة، تعمل كمظلة وطنية لجميع أنشطة العلوم والتكنولوجيا، وتعظّم الاستفادة من تطبيقاتها في التنمية، من خلال بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية متميزة، والاهتمام بالمؤسسات العلمية والتكنولوجية، ومشاريع البحث والتطوير والتسويق التجاري لمنتجاتها، والتشبيك مع مختلف المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية.

بدورها، قدّمت مديرة الجائزة سحر الفاخوري، عرضاً مفصّلاً حول فكرة الجائزة وفئاتها، وآلية التقدم إليها وكيفية تعبئة الاستمارات الخاصة بها، مجيبة عن استفسارات الحضور وملاحظاتهم.

يُذكر أن للجائزة لجنة مختصّة ترأسها سمو الأميرة ثروت الحسن، وهي تمنح في كل عام لفئة من الفئات التالية بالتناوب، مؤسسات التعليم العام باستثناء التعليم المهني، مؤسسات التعليم العالي باستثناء التعليم التقني، ومؤسسات التعليم المهني والتقني، علما بأن آخر موعد لاستقبال الطلبات يوم 31/1/2024.

--(بترا)





م هـ /أ م / س س

29/10/2023 10:25:45