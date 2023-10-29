ورشة تعريفية بجائزة الحسن للتميز العلمي لمؤسسات التعليم العالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الأول (بترا)- افتتح أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، ورشةً تعريفية بجائزة الحسن للتميز العلمي للعام 2024.
علما بأن الجائزة مخصّصة لفئة مؤسسات التعليم العالي باستثناء التعليم التقني، بمشاركة ضباط ارتباط من الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، في مدرج الهاشميين بالجمعية العلمية الملكية.
وقال الرفاعي، إن المجلس أنشأ الجائزة منذ العام 1995، تقديراً لمكانة سمو الأمير الحسن بن طلال العلمية، ودوره الريادي في رعاية العلم والعلماء والإبداع، وتعزيزاً لموقف سموه الكبير في دعم المؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب.
ودعا الجامعات إلى التقدّم للجائزة والعمل على نشر فكرتها، مبيناً أهميتها في تشجيع سبل البحث العلمي التطبيقي، وترجمته إلى إنجازات تخدم الحياة في مناحيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عبرَ برامج منهجية ناجحة ومؤثرة، كما لفت إلى أن المجلس يرى الجامعات بيوتاً للخبرة والمعرفة، وحواضنَ للإبداع والريادة.
وأشار إلى أن الجائزة تنسجمُ مع دور المجلس، الذي أنشى عام 1987، كمؤسسة عامة مستقلة، تعمل كمظلة وطنية لجميع أنشطة العلوم والتكنولوجيا، وتعظّم الاستفادة من تطبيقاتها في التنمية، من خلال بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية متميزة، والاهتمام بالمؤسسات العلمية والتكنولوجية، ومشاريع البحث والتطوير والتسويق التجاري لمنتجاتها، والتشبيك مع مختلف المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية.
بدورها، قدّمت مديرة الجائزة سحر الفاخوري، عرضاً مفصّلاً حول فكرة الجائزة وفئاتها، وآلية التقدم إليها وكيفية تعبئة الاستمارات الخاصة بها، مجيبة عن استفسارات الحضور وملاحظاتهم.
يُذكر أن للجائزة لجنة مختصّة ترأسها سمو الأميرة ثروت الحسن، وهي تمنح في كل عام لفئة من الفئات التالية بالتناوب، مؤسسات التعليم العام باستثناء التعليم المهني، مؤسسات التعليم العالي باستثناء التعليم التقني، ومؤسسات التعليم المهني والتقني، علما بأن آخر موعد لاستقبال الطلبات يوم 31/1/2024.
--(بترا)
م هـ /أ م / س س
29/10/2023 10:25:45
MENAFN29102023000117011021ID1107324252
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