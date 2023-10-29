12 شهيدا بقصف لطائرات الاحتلال على منازل مأهولة بالسكان شمال غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 29 تشرين الأول (بترا)- استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال لعدد من المنازل في مناطق مختلفة بقطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن مواطنين اثنين استشهدا جراء استهداف طائرات الاحتلال دراجة نارية في منطقة الفاخورا شمالي القطاع.
واستشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف استهدف عدة منازل في حي الزيتون جنوب شرق غزة.
كما استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب العديد بجروح بقصف للاحتلال على عدد من المنازل في مخيم جباليا شمالي القطاع.
وأكدت المصادر، أن امرأة وطفلتين استشهدوا في استهداف لطائرات الاحتلال لمنزل في شارع الثلاثيني، ولا يزال عدد من المواطنين تحت الأنقاض.
-- (بترا)
أ ش/أ أ/ب ط
29/10/2023 10:21:37
MENAFN29102023000117011021ID1107324251
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