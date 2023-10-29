12 شهيدا بقصف لطائرات الاحتلال على منازل مأهولة بالسكان شمال غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 29 تشرين الأول (بترا)- استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال لعدد من المنازل في مناطق مختلفة بقطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن مواطنين اثنين استشهدا جراء استهداف طائرات الاحتلال دراجة نارية في منطقة الفاخورا شمالي القطاع.

واستشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف استهدف عدة منازل في حي الزيتون جنوب شرق غزة.

كما استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب العديد بجروح بقصف للاحتلال على عدد من المنازل في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وأكدت المصادر، أن امرأة وطفلتين استشهدوا في استهداف لطائرات الاحتلال لمنزل في شارع الثلاثيني، ولا يزال عدد من المواطنين تحت الأنقاض.

-- (بترا)

أ ش/أ أ/ب ط

29/10/2023 10:21:37