Sunday, 29 October 2023 12:39 GMT

12 شهيدا بقصف لطائرات الاحتلال على منازل مأهولة بالسكان شمال غزة

10/29/2023 4:28:19 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 29 تشرين الأول (بترا)- استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال لعدد من المنازل في مناطق مختلفة بقطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن مواطنين اثنين استشهدا جراء استهداف طائرات الاحتلال دراجة نارية في منطقة الفاخورا شمالي القطاع.
واستشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف استهدف عدة منازل في حي الزيتون جنوب شرق غزة.
كما استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب العديد بجروح بقصف للاحتلال على عدد من المنازل في مخيم جباليا شمالي القطاع.
وأكدت المصادر، أن امرأة وطفلتين استشهدوا في استهداف لطائرات الاحتلال لمنزل في شارع الثلاثيني، ولا يزال عدد من المواطنين تحت الأنقاض.
-- (بترا)
أ ش/أ أ/ب ط
29/10/2023 10:21:37

MENAFN29102023000117011021ID1107324251

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث