استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس ورام الله وطوباس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 29 تشرين الأول (بترا) - استشهد فجر اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها محافظات نابلس ورام الله وطوباس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن ناصر عبد اللطيف عزت برغوثي (29 عاما) استشهد في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في البلدة، فجر اليوم.

وفي مدينة طوباس، استشهد المواطن رماح جلال الدين اقطيشات (32 عاما)، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة طمون جنوب طوباس.

كما أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب نعيم محمود عبد السلام فران (31 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عسكر شرق مدينة نابلس.

وبارتقاء الشبان الثلاثة في نابلس وطوباس ورام الله، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول إلى 114 شهيدا.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

29/10/2023 10:10:22