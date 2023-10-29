استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس ورام الله وطوباس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 29 تشرين الأول (بترا) - استشهد فجر اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها محافظات نابلس ورام الله وطوباس.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن ناصر عبد اللطيف عزت برغوثي (29 عاما) استشهد في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في البلدة، فجر اليوم.
وفي مدينة طوباس، استشهد المواطن رماح جلال الدين اقطيشات (32 عاما)، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة طمون جنوب طوباس.
كما أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب نعيم محمود عبد السلام فران (31 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عسكر شرق مدينة نابلس.
وبارتقاء الشبان الثلاثة في نابلس وطوباس ورام الله، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول إلى 114 شهيدا.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
29/10/2023 10:10:22
MENAFN29102023000117011021ID1107324250
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