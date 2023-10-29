أمسية شعرية بالدوحة دعما لصمود غزة بمشاركة الفنان الأردني وليد السرحان

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 29 تشرين الأول (بترا)- استضافت الدوحة الليلة الماضية، أمسية شعرية بعنوان "تحيا فلسطين" بمشاركة الفنان الأردني وليد السرحان، إلى جانب عدد من الشعراء.

وتحدث السرحان، عن أهمية هذه الأمسيات الشعرية التي تتحرك فيها المشاعر الوطنية والإنسانية، وتدفع إلى الحماس وزيادة الشعور بمأساة الفلسطينيين.

وقدم للحضور مجموعة أغان وطنية، كما تغنى بشكل خاص بأغنيتي "ماسك العود أغني لبلادي العربية"، و"موطني".

وشارك في الأمسية الشعرية كل من الشعراء محمد المحمدي، وسمير عطية ومخلص برزق، والشاعرة حنان بديع.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجسرة، خالد العبيدان، إن النادي يحرص على إقامة عدد من البرامج التي تساهم في جعل القضية حاضرة في الضمير والوجدان، مضيفًا أننا نحتاج لمجابهة الهجمة الإعلامية الغربية، ومن هنا فإن لنادي الجسرة دورًا أساسيا سواء على الصعيد الأدبي أو الفكري، كداعم فكري ووجداني.

وأشار إلى أهمية استحضار الحقائق التاريخية في هذا الوقت، متمنيًا انتهاء المأساة الحاصلة حاليًا، وأكد أن النادي سيواصل جهوده إلى أن تأخذ فلسطين حقها المسلوب.

واستهل الأمسية مدير بيت فلسطين للثقافة في تركيا الشاعر سمير عطية، حيث ثمن جهود نادي الجسرة على الساحة الثقافية العربية، قائلا إن هذه الأمسية تعد انتفاضة للكلمة وتكاتفًا مع صرخات أهلنا في فلسطين والتفافًا حول الحق.

وألقى الشاعر عطية، خلال مداخلته في الأمسية قصيدتين، الأولى عن أطفال فلسطين والتي قال عنها إنها جاءته بعد أن سمع عن تواجد أكثر من ألف طفل فلسطيني تحت الركام حتى اللحظة، بينما تحدث في قصيدته الثانية عن فلسطين وطن الشهداء.

من جانبه، ألقى الشاعر محمد المحمدي، قصائد بعنوان "من القلب إلى القلب"، و"قالت الأم ريمة" والتي فقدت اثنين من أبنائها برصاص الغدر، و"عزيزة يا فلسطين"

تحدث فيها عن قدرات الإنسان الفلسطيني وما يستطيع الوصول إليه رغم ظروفه الصعبة.

وألقى الشاعر مخلص برزق قصيدة عن شد الرحال إلى المسجد الأقصى، وأعقبها بقصيدة "شلال الدم" الذي ينزف من قلب فلسطين.

-- (بترا)

م ف/أ م/ب ط

29/10/2023 09:45:56