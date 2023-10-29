كازخستان: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم إلى 36

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الأول (بترا)- ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار منجم كوستينكو في مدينة كاراغاندا الكازاخستانية، أمس السبت، إلى 36 شخصا، فيما لا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين، وفقا لما أفادت وزارة الطوارئ الكازاخستانية.
وبحسب موقع روسيا اليوم، جاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأحد، "حتى الآن تم العثور على 36 جثة، فيما يستمر البحث عن 10 من عمال المنجم".
وكان المكتب الصحفي لشركة "أرسيلورميتال تيريرتاو" بكازاخستان، قد أعلن أمس السبت، مصرع 28 شخصا، مشيرا إلى وجود 252 شخصا في المنجم لحظة وقوع الحادث، الذي يعود سببه وفق معلومات أولية إلى انفجار غاز الميثان.
من جهته أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الكازاخستانية اليوم يوم حداد وطني على روح ضحايا الحادث.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
29/10/2023 09:21:31
MENAFN29102023000117011021ID1107324247
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