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كازخستان: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم إلى 36

10/29/2023 4:28:16 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار منجم كوستينكو في مدينة كاراغاندا الكازاخستانية، أمس السبت، إلى 36 شخصا، فيما لا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين، وفقا لما أفادت وزارة الطوارئ الكازاخستانية.
وبحسب موقع روسيا اليوم، جاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأحد، "حتى الآن تم العثور على 36 جثة، فيما يستمر البحث عن 10 من عمال المنجم".
وكان المكتب الصحفي لشركة "أرسيلورميتال تيريرتاو" بكازاخستان، قد أعلن أمس السبت، مصرع 28 شخصا، مشيرا إلى وجود 252 شخصا في المنجم لحظة وقوع الحادث، الذي يعود سببه وفق معلومات أولية إلى انفجار غاز الميثان.
من جهته أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الكازاخستانية اليوم يوم حداد وطني على روح ضحايا الحادث.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
29/10/2023 09:21:31

MENAFN29102023000117011021ID1107324247

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