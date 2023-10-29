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عودة خطوط الاتصالات والانترنت في قطاع غزة

10/29/2023 4:28:14 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 29 تشرين الأول (بترا) - عادت فجر اليوم خطوط الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة بعد ان قطعها الاحتلال الاسرائيلي لأكثر من أربع وعشرين ساعة.

وقام الاحتلال بقطع شبكات الاتصالات الارضية والخلوية والإنترنت عن قطاع غزة ومنع أي تواصل داخلي وخارجي وقام بعمليات قصف جوي وبري وبحري لمختلف أنحاء قطاع غزة.

-- (بترا)


أش/ب ط

29/10/2023 07:51:02

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