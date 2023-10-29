عودة خطوط الاتصالات والانترنت في قطاع غزة
التاريخ
10/29/2023 4:28:14 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 29 تشرين الأول (بترا) - عادت فجر اليوم خطوط الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة بعد ان قطعها الاحتلال الاسرائيلي لأكثر من أربع وعشرين ساعة.
وقام الاحتلال بقطع شبكات الاتصالات الارضية والخلوية والإنترنت عن قطاع غزة ومنع أي تواصل داخلي وخارجي وقام بعمليات قصف جوي وبري وبحري لمختلف أنحاء قطاع غزة.
-- (بترا)
أش/ب ط
29/10/2023 07:51:02
MENAFN29102023000117011021ID1107324245
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