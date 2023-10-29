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عشرات الشهداء والجرحى جراء استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

10/29/2023 4:28:12 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 29 تشرين الأول (بترا) - واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف لمختلف مناطق قطاع غزة خلال ساعات فجر اليوم مما اسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين.
وقالت مصادر فلسطينية ان طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات على منازل ومسجد في النصيرات والمغراقة فجر اليوم مما اسفر عن استشهاد 21 مواطنًا واصابة اخرين بجراح.
كما استشهد عشرة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال واصيب خمسة وعشرون اخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في خانيونس جنوب قطاع غزة.
واستشهد مواطن جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الصفطاوي شمال غزة.
وقصف الاحتلال الإسرائيلي بالقذائف المدفعية مناطق متفرقة في مدينة غزة.
(بترا)
أش/ب ط
29/10/2023 07:46:18

MENAFN29102023000117011021ID1107324244

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