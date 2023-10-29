عشرات الشهداء والجرحى جراء استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 29 تشرين الأول (بترا) - واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف لمختلف مناطق قطاع غزة خلال ساعات فجر اليوم مما اسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين.
وقالت مصادر فلسطينية ان طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات على منازل ومسجد في النصيرات والمغراقة فجر اليوم مما اسفر عن استشهاد 21 مواطنًا واصابة اخرين بجراح.
كما استشهد عشرة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال واصيب خمسة وعشرون اخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في خانيونس جنوب قطاع غزة.
واستشهد مواطن جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الصفطاوي شمال غزة.
وقصف الاحتلال الإسرائيلي بالقذائف المدفعية مناطق متفرقة في مدينة غزة.
(بترا)
أش/ب ط
29/10/2023 07:46:18
MENAFN29102023000117011021ID1107324244
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