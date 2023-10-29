استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي وتساقط زخات متفرقة في مختلف المناطق اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- تبقى المملكة اليوم الأحد، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع انخفاض ملموس على الحرارة.

وتهطل زخات متفرقة من المطر تكون غزيرة أحيانا خاصة في جنوب المملكة، مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والأماكن المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في جنوب المملكة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية. وبحسب التقرير، تكون الأجواء يوم غدٍ الاثنين، معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وهطول زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة خاصة في المناطق الجنوبية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الأجواء الثلاثاء، غائمة جزئيا الى غائمة أحيانا، ومعتدلة الحرارة، مع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء الأربعاء، غائمة جزئيا الى غائمة أحيانا، معتدلة الحرارة، مع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة أحيانا، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 16 وفي مرتفعات الشراة 22 - 14، وفي مناطق البادية 27 - 15، وفي مناطق السهول 25 - 18، وفي الأغوار الشمالية 34 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 23، وفي البحر الميت 34 - 23، وفي خليج العقبة 34 - 24 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ب ط

29/10/2023 06:35:15