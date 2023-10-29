كورتنى كاردشيان تقتبس نفس إطلالة شقيقتها كيم بمناسبة حملها.. صور

(MENAFN
- Youm7) يبدو أن كورتني كاردشيان اقتبست إطلالة شقيقتها كيم بمناسبة حملها الحالي، وذلك وفقًا لما ذكره تقرير لموقع الديلي ميل مؤخرًا بشأن الثنائى مؤكدًا أن كورتني ارتدت نفس الفستان التي ظهرت به شقيقتها في وقت سابق من عام 2013 خلال فاعليات حفل الميت جالا وهي حامل في ابنتها نورث قبل 10 سنوات.
كورتني كاردشيان ظهرت وهي ترتدي فستان شقيقتها والتقطت به فوتوسيشن ضم عدة صور أظهر شبههما الكبير سويًا.
كورتني
وكانت مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام
عرضت مجموعتها الجديدة بأسبوع الموضة بباريس، وحضر العرض مجموعة من أصدقاء فيكتوريا مثل نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي
كيم كاردشيان ، والممثلة باميلا أندرسون، والممثلة إيفا لونجوريا، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
كيم عام 2013
وحضرت هاربر ابنة فيكتوريا، 12 عامًا، بفستان أبيض مع حذاء بكعب من برادا بقيمة 840 جنيهًا إسترلينيًا، وحضر ابنها كروز، 18 عامًا، كما يبدو أن فيكتوريا لم تتدخل في ملابس زوجها، حيث ارتدى لاعب كرة القدم السابق
ديفيد بيكهام ، 48 عامًا، أزياء نادرة في الجوارب والصنادل عندما حضر عرض مجموعتها الجديدة .
كيم على اليمين فى حين شقيقتها كورتني على اليسار بنفس الفستان
MENAFN29102023000132011024ID1107324242
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.