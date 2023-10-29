Sunday, 29 October 2023 12:38 GMT

كورتنى كاردشيان تقتبس نفس إطلالة شقيقتها كيم بمناسبة حملها.. صور

10/29/2023 4:27:57 AM
(MENAFN- Youm7) يبدو أن كورتني كاردشيان اقتبست إطلالة شقيقتها كيم بمناسبة حملها الحالي، وذلك وفقًا لما ذكره تقرير لموقع الديلي ميل مؤخرًا بشأن الثنائى مؤكدًا أن كورتني ارتدت نفس الفستان التي ظهرت به شقيقتها في وقت سابق من عام 2013 خلال فاعليات حفل الميت جالا وهي حامل في ابنتها نورث قبل 10 سنوات.

كورتني كاردشيان ظهرت وهي ترتدي فستان شقيقتها والتقطت به فوتوسيشن ضم عدة صور أظهر شبههما الكبير سويًا.



كورتني

وكانت مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام
عرضت مجموعتها الجديدة بأسبوع الموضة بباريس، وحضر العرض مجموعة من أصدقاء فيكتوريا مثل نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي
كيم كاردشيان ، والممثلة باميلا أندرسون، والممثلة إيفا لونجوريا، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.


كيم عام 2013

وحضرت هاربر ابنة فيكتوريا، 12 عامًا، بفستان أبيض مع حذاء بكعب من برادا بقيمة 840 جنيهًا إسترلينيًا، وحضر ابنها كروز، 18 عامًا، كما يبدو أن فيكتوريا لم تتدخل في ملابس زوجها، حيث ارتدى لاعب كرة القدم السابق
ديفيد بيكهام ، 48 عامًا، أزياء نادرة في الجوارب والصنادل عندما حضر عرض مجموعتها الجديدة .



كيم على اليمين فى حين شقيقتها كورتني على اليسار بنفس الفستان









MENAFN29102023000132011024ID1107324242

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث