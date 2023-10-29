كورتنى كاردشيان تقتبس نفس إطلالة شقيقتها كيم بمناسبة حملها.. صور

MENAFN - Youm7) يبدو أن كورتني كاردشيان اقتبست إطلالة شقيقتها كيم بمناسبة حملها الحالي، وذلك وفقًا لما ذكره تقرير لموقع الديلي ميل مؤخرًا بشأن الثنائى مؤكدًا أن كورتني ارتدت نفس الفستان التي ظهرت به شقيقتها في وقت سابق من عام 2013 خلال فاعليات حفل الميت جالا وهي حامل في ابنتها نورث قبل 10 سنوات.

كورتني كاردشيان ظهرت وهي ترتدي فستان شقيقتها والتقطت به فوتوسيشن ضم عدة صور أظهر شبههما الكبير سويًا.





كورتني

وكانت مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام

عرضت مجموعتها الجديدة بأسبوع الموضة بباريس، وحضر العرض مجموعة من أصدقاء فيكتوريا مثل نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي

كيم كاردشيان ، والممثلة باميلا أندرسون، والممثلة إيفا لونجوريا، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

كيم عام 2013

وحضرت هاربر ابنة فيكتوريا، 12 عامًا، بفستان أبيض مع حذاء بكعب من برادا بقيمة 840 جنيهًا إسترلينيًا، وحضر ابنها كروز، 18 عامًا، كما يبدو أن فيكتوريا لم تتدخل في ملابس زوجها، حيث ارتدى لاعب كرة القدم السابق

ديفيد بيكهام ، 48 عامًا، أزياء نادرة في الجوارب والصنادل عندما حضر عرض مجموعتها الجديدة .





كيم على اليمين فى حين شقيقتها كورتني على اليسار بنفس الفستان



