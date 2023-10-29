نيللى كريم وأكرم حسنى يحجزان مقاعد الكوميديا فى رمضان 2024

MENAFN - Youm7) بدأ صناع الأعمال الدرامية التحضيرات والاستعدادات لمسلسلات موسم دراما رمضان 2024، حيث يشهد الموسم تنوعًا ما بين الدراما والأكشن والتاريخى والشعبى والكوميديا، حيث حجزت النجمة نيللى كري مقعدا في فئة الكوميديا بمسلسلها "فراولة" المقرر أن تقدمه في 15 حلقة فقط، حيث تجرى الشركة المنتجة حاليًا عددًا من جلسات العمل على الوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، بالإضافة إلى اختيار المخرج والاعلان عن أسماء الممثلين في أقرب فرصة للبدء في تصويره.

كما حجز النجم أكرم حسنى مقعد آخر في فئة الكوميديا بمسلسل جديد من إنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، حيث من المقرر أن يقوم بإخراجه محمود شكرى أبو عميرة، حيث بدأت الشركة في التحضيرات للمسلسل المكون من 15 حلقة، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل الفترة المقبلة.

مسلسل عملة نادرة بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، جومانا مراد، كمال أبو رية، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، فريدة سيف النصر، محمد لطفى، على الطيب، أحمد فهيم، رمزى العدل، نهى صالح، ريم رؤوف، نهى صالح، تامر ضيائى، ايمى اسلام، أحمد الشافعى، أحمد البدرى، وئام مجدى، أشرف السلكاوى وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

تدور أحداث عملة نادرة، في التسعينات مع بداية دخول الهاتف المحمول، ويقع نجع عبد الجبار في محافظة قنا والاسم منسوب للجد الأكبر لعائلة عبد الجبار التي تتحكم في النجع وتحكمه، وينافسها عائلة أخرى وهي عائلة أبو عصاية وسط صراعات بينهما على المناصب والسلطة، وفي ظروف غامضة يتزوج بلال الابن الأصغر لعبد الجبار من انتصار الممرضة التي تكبره في السن وتتوالى الأحداث لنكتشف العديد من المفاجآت حول علاقة بلال وانتصار.

أما أكرم حسنى قدم أخر أعماله فيلم "العميل صفر" وحصد ما قرب من 30 مليون جنيه، وشارك في بطولته كل من بيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد واخرون، إخراج كريم العدل.