سكارليت جوهانسون تكشف عن عقدتها من مظهرها فى صغرها: ظننت أن الحبوب لن تترك وجهى

(MENAFN
- Youm7) عبرت الممثلة العالمية وأيقونة الجمال بالنسبة لكثيرين سكارليت جوهانسون عن امتنانها لما وصلت إليه حاليًا من جمال لم تكن تتخيله وهي صغيرة، قائلة أثناء حوارها مع مجلة Stylist، أنها كانت تتخوف وهي صغيرة وتشعر بالضيق بسبب مظهرها.
وأضافات سكارليت جوهانسون بقولها: "حينما كنت في المدرسة كان لدي حبوب كثيرة في وجههي، حتي ظننت خلال فترة من الفترات أنها لن تنتهي وستظل في وجهي، إلا أنها اختفت مع الوقت، بعدما تركت تأثيراً سلبياً داخل نفسى".
من جهة أخرى سكارليت جوهانسون التي دوماً ما اعتبرت من جميلات العالم، وأهم مشاهير هوليود أكدت أنها كانت تحمل الأثقال، إلا أنها تخلت عن ذلك من أجل رياضة أخري يطلق عليها اسم "البيلاتس"، والتي تتضمن حركات عديدة تحافظ على رشاقة الجسم.
وصرحت سكارليت بقولها "أحاول أن أمارس بعض التمارين الرياضية حوالي أربعة أيام في الأسبوع إذا استطعت، لقد كنت أمارس رياضة البيلاتس على مدى السنوات الثماني الماضية أو نحو ذلك، ووجدتها مذهلة".
وأضافت: "كنت أمارس في الغالب رفع الأثقال فقط، ولكن في مرحلة ما، لم أصبح أستطيع كما كنت من قبل".
ثم استكملت: "أعتقد أن الأمر يتعلق فقط بالتقدم في السن وتغيير جسدي - لكن رياضة البيلاتس ساعدتني حقًا على الشعور بالتحسن بكل الطرق، .. أقوم بفصول دراسية مع اثنين من المدربين المختلفين، ولقد قمت بدمج رفع الأثقال بشكل بسيط وأعتقد أنني أفضل في ذلك الآن بسبب البيلاتس".
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