سكارليت جوهانسون تكشف عن عقدتها من مظهرها فى صغرها: ظننت أن الحبوب لن تترك وجهى

MENAFN - Youm7) عبرت الممثلة العالمية وأيقونة الجمال بالنسبة لكثيرين سكارليت جوهانسون عن امتنانها لما وصلت إليه حاليًا من جمال لم تكن تتخيله وهي صغيرة، قائلة أثناء حوارها مع مجلة Stylist، أنها كانت تتخوف وهي صغيرة وتشعر بالضيق بسبب مظهرها.

وأضافات سكارليت جوهانسون بقولها: "حينما كنت في المدرسة كان لدي حبوب كثيرة في وجههي، حتي ظننت خلال فترة من الفترات أنها لن تنتهي وستظل في وجهي، إلا أنها اختفت مع الوقت، بعدما تركت تأثيراً سلبياً داخل نفسى".

من جهة أخرى سكارليت جوهانسون التي دوماً ما اعتبرت من جميلات العالم، وأهم مشاهير هوليود أكدت أنها كانت تحمل الأثقال، إلا أنها تخلت عن ذلك من أجل رياضة أخري يطلق عليها اسم "البيلاتس"، والتي تتضمن حركات عديدة تحافظ على رشاقة الجسم.

وصرحت سكارليت بقولها "أحاول أن أمارس بعض التمارين الرياضية حوالي أربعة أيام في الأسبوع إذا استطعت، لقد كنت أمارس رياضة البيلاتس على مدى السنوات الثماني الماضية أو نحو ذلك، ووجدتها مذهلة".

وأضافت: "كنت أمارس في الغالب رفع الأثقال فقط، ولكن في مرحلة ما، لم أصبح أستطيع كما كنت من قبل".

ثم استكملت: "أعتقد أن الأمر يتعلق فقط بالتقدم في السن وتغيير جسدي - لكن رياضة البيلاتس ساعدتني حقًا على الشعور بالتحسن بكل الطرق، .. أقوم بفصول دراسية مع اثنين من المدربين المختلفين، ولقد قمت بدمج رفع الأثقال بشكل بسيط وأعتقد أنني أفضل في ذلك الآن بسبب البيلاتس".



