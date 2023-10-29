5 خطوات للحفاظ على أحمر شفاه ثابت لأطول فترة ممكنة

MENAFN - Youm7) يعتبرأحمر الشفاهأحد العناصر الأساسية في المكياج التي تضفي لمسة نهائية رائعة وجذابة على الوجه، يتميز بقوته على تحسين مظهر الشفاه وإبراز جمالها، ويعتبر اختيار الظل المناسب وتطبيقه بشكل صحيح أمرًا مهمًا لتحقيق مظهر جيد ومتناسق. ومع ذلك، فإن الثبات هو عنصر حاسم يجب مراعاته عند استخدام احمر الشفاه. يجب أن يكون ثابتًا لفترة طويلة من الزمن، حتى يظل اللون حيويًا وجميلًا دون أن يتلاشى أو يتلطخ. ولمعرفة كيفية الحفاظ على أحمر الشفاه ثابت لأطول فترة بشكل متألق، يمكن متابعة التقرير التالى وفقاً لموقع "stylecraze".



تلطيخ أحمر الشفاه

الخطوة الأولى تحضير الشفاه

يتم تحضير الشفاه في بادئ الأمر عن طريق، وضع مرطب الشفاه على الشفاه، للحصول على بشرة ناعمة ورطبة ولينة، لوضع بعد ذلك المكياج على الشفاه بشكل سلس وناعم، وبعد ذلك يتم وضع كريم الأساس "الكونسيلر"، على الشفاه، مع تثبيته ببودرة مضغوطة للحصول على قاعدة مكياج خالية من أي عيوب، مما يحافظ على أحمر الشفاه في مكانه.



تحضير الشفاه

الخطوة الثانية تحديد الشفاه باستخدام قلم الشفاه

يتم بعد ذلك تحديد الشفاه باستخدام قلم الشفاه، ثم بعد ذلك يتم ملئ منطقة الشفاه بأكملها، بنفس قلم الشفاه مع تمرير أحمر الشفاه باللون المفضل على الشفاه، ويمكن وضع أحمر شفاه لامع بأحمر شفاه غير لامع، عن طريق وضع منديل على الشفاه ووضع القليل من البودرة السائبة فوق المنديل بواسطة فرشاة صغيرة ناعمة، فوق أحمر الشفاه، ثم تترك لمدة 10 ثوان.



تحديد الشفاه

الخطوة الثالثة مزج المسحوق

يتم استخدام فرشاة مسطحة صغيرة ومسح البودرة ببطئ، من على الشفاه، للحصول على شكل مثالى متألق، مع مزجه.



مزج المسحوق

الخطوة الرابعة مسح أحمر الشفاه الزائد

يتم أخذ منديل ورقى نظيف ويتم طيه إلى نصفين، ويوضع بين الشفاه العلوية والسفلية، مع مسح أحمر الشفاه الزائد بالمنديل، لأن مسح أي زيت زائد من أحمر الشفاه يزيد من عمر أحمر الشفاه ويمكن اصلاحه بعد ذلك عن طريق إعادة تطبيقه.



مسح أحمر الشفاه الزائد

الخطوة الخامسة اللمسة النهائية

للفتاة التي تحب أحمر الشفاه اللامع، يمكن أن نضع طبقة من ملمع الشفاه، على منتصف الشفاه، مما يمنع من انزلاق أحمر الشفاه حول منطقة الشفاه، مع معرفة أن أحمر الشفاه غير اللامع يدوم لفترة طويلة أكثر من اللامع.