طريقة عمل المقلوبة الفلسطينية الشهية

MENAFN - Youm7) أنظار العالم كله تتجه لفلسطين من جراء الأحداث الأخيرة والحرب التي تواجهها، وبعد عدوان قوات الاحتلال الاسرائيلى على فلسطين ، كثر البحث عن كل الأمور التي تتميز بها فلسطين سواء بالمشغولات اليدوية أم معرفة الأمثال التي يتميزوا بها أو حتى المطبخ الفلسطيني ، ويوجد المقلوبة التي يشتهر بها المطبخ الفلسطيني، ولمعرفة طريقة تحضيرها يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "hungrypaprikas".



المقلوبة

المقلوبة هي طبق يحتوى على الخضار واللحوم والأرز، ويتم طهيهم على نار هادئة، لذوبان النكهات بشكل بديع، وحتى يمنع من حرق الطعام أثناء طهيه على النار.

مكونات المقلوبة:اللحم:

600 جرام من قطع لحم الغنم

2 ملعقة كبيرة من زيت نباتى

2 عود قرفة

4 حبات من الهيل الأخضر

3 أوراق الغار

4 حبات بهارات كاملة أو فلفل أسود اختيارى

4 فصوص كاملة ثوم اختيارية

1⁄2 ملعقة صغيرة من الكركم

4 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم

3.5 ملاعق صغيرة من الملح

1.5 ملعقة صغيرة فلفل أسود

3 أكواب من الماء

للباذنجان

2 باذنجان حوالى 700 جرام

1⁄2 ملعقة صغيرة ملح

4 ملاعق كبيرة زيت نباتى

للبطاطس

2 حبات بطاطس كبيرة

1⁄4 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة زيت نباتى

بالنسبة للبصل والفلفل

1 حبة بصل كبيرة

1 حبة فلفل رومى كبيرة حمراء

1⁄4 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت نباتى

للأرز

2.5 كوب أرز بسمتى

5.5 كوب مرق اللحم

1 طماطم

للتزين

نصف كوب من اللوز أو من الصنوبر المقشر والمقطع

1⁄2 كوب بقدونس مفروم

الطريقة

يتم تسخين الفرن إلى درجة حرارة 450 درجة فهرنهايت، ثم يتم غسل الباذنجان ويقشر ويقطع لشرائح سميكة.

يتم غسل البطاطس وتقشر وتقطع إلى دوائر سميكة حوالى نصف بوصة تقريباً.

يتم وضع الباذنجان والبطاطس على صينية مدهونة، ورشها بالملح وخلطه بالزيت، ويتم خبزها لمدة 30 دقيقة.

ثم يتم غسل اللحم وقليه على نار متوسطة باستخدام 2 ملعقة من الزيت، ثم يتم إضافة3 كوب من الماء مع البهارات ويتم طهيها بحلة الضغط لمدة 10 دقائق، أو ىف الحلة العادية من 40 إلى 60 دقيقة لصتبح طرية.

يتم تقطيع البصل والفلفل إلى شرائح وتطهى في الزيت في مقلاة لمدة 7 دقائق، ويترك جانباً.

بعد أن ينضج اللحم

يترك جانباً، ويتم تصفيه المرق كله.



المكونات

يتم وضع المرق الساخن في قدر، ووضع الكركم والملح والفلفل ومعجون الطماطم، حتى يمزج، وبعد ذلك يتم غسل الأرز، ويتم تصفيته ويترك جانباً.

تقطع الطماطم إلى شرائح، ويتم تكوين طبقة المقلوبة عن طريق، وضع 2 ملاعق من الزيت في قاع القدر ثم يتم وضع شرائح الطماطم والباذنجان والبطاطس بالترتيب، ثم اللحم والبصل والفلفل ثم الأرز.

يتم هرس الأرز بقوة ويتم وضع المرق فوقه، ويغطى الأرز بالكامل، ويوضع على نار متوسطة عالية ويترك حتى الغليان، ثم يتم خفض درجة الحرارة،

مع تغطية الوعاء بشكل جيد، ويمكن وضع منشفة في الأعلى، لتغطية أي ثقوب، لمدة 50 دقيقة.

ثم بعد ذلك يتم أطفاء النار وتترك حتى ترتاح لمدة 10 دقائق، ثم يتم تجهيز صينية كبيرة الحواف عالية، ويتم قلب القدر فوق الصينية بحركة سريعة، ويتم تزيينها، وتقديمها مع الزبادى.





طبق التقديم



