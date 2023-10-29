طريقة عمل المقلوبة الفلسطينية الشهية

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- Youm7) أنظار العالم كله تتجه لفلسطين من جراء الأحداث الأخيرة والحرب التي تواجهها، وبعد عدوان قوات الاحتلال الاسرائيلى على فلسطين ، كثر البحث عن كل الأمور التي تتميز بها فلسطين سواء بالمشغولات اليدوية أم معرفة الأمثال التي يتميزوا بها أو حتى المطبخ الفلسطيني ، ويوجد المقلوبة التي يشتهر بها المطبخ الفلسطيني، ولمعرفة طريقة تحضيرها يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "hungrypaprikas".
المقلوبة
المقلوبة هي طبق يحتوى على الخضار واللحوم والأرز، ويتم طهيهم على نار هادئة، لذوبان النكهات بشكل بديع، وحتى يمنع من حرق الطعام أثناء طهيه على النار.
مكونات المقلوبة:
اللحم:
600 جرام من قطع لحم الغنم
2 ملعقة كبيرة من زيت نباتى
2 عود قرفة
4 حبات من الهيل الأخضر
3 أوراق الغار
4 حبات بهارات كاملة أو فلفل أسود اختيارى
4 فصوص كاملة ثوم اختيارية
1⁄2 ملعقة صغيرة من الكركم
4 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم
3.5 ملاعق صغيرة من الملح
1.5 ملعقة صغيرة فلفل أسود
3 أكواب من الماء
للباذنجان
2 باذنجان حوالى 700 جرام
1⁄2 ملعقة صغيرة ملح
4 ملاعق كبيرة زيت نباتى
للبطاطس
2 حبات بطاطس كبيرة
1⁄4 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة كبيرة زيت نباتى
بالنسبة للبصل والفلفل
1 حبة بصل كبيرة
1 حبة فلفل رومى كبيرة حمراء
1⁄4 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة زيت نباتى
للأرز
2.5 كوب أرز بسمتى
5.5 كوب مرق اللحم
1 طماطم
للتزين
نصف كوب من اللوز أو من الصنوبر المقشر والمقطع
1⁄2 كوب بقدونس مفروم
الطريقة
يتم تسخين الفرن إلى درجة حرارة 450 درجة فهرنهايت، ثم يتم غسل الباذنجان ويقشر ويقطع لشرائح سميكة.
يتم غسل البطاطس وتقشر وتقطع إلى دوائر سميكة حوالى نصف بوصة تقريباً.
يتم وضع الباذنجان والبطاطس على صينية مدهونة، ورشها بالملح وخلطه بالزيت، ويتم خبزها لمدة 30 دقيقة.
ثم يتم غسل اللحم وقليه على نار متوسطة باستخدام 2 ملعقة من الزيت، ثم يتم إضافة3 كوب من الماء مع البهارات ويتم طهيها بحلة الضغط لمدة 10 دقائق، أو ىف الحلة العادية من 40 إلى 60 دقيقة لصتبح طرية.
يتم تقطيع البصل والفلفل إلى شرائح وتطهى في الزيت في مقلاة لمدة 7 دقائق، ويترك جانباً.
بعد أن ينضج اللحم
يترك جانباً، ويتم تصفيه المرق كله.
المكونات
يتم وضع المرق الساخن في قدر، ووضع الكركم والملح والفلفل ومعجون الطماطم، حتى يمزج، وبعد ذلك يتم غسل الأرز، ويتم تصفيته ويترك جانباً.
تقطع الطماطم إلى شرائح، ويتم تكوين طبقة المقلوبة عن طريق، وضع 2 ملاعق من الزيت في قاع القدر ثم يتم وضع شرائح الطماطم والباذنجان والبطاطس بالترتيب، ثم اللحم والبصل والفلفل ثم الأرز.
يتم هرس الأرز بقوة ويتم وضع المرق فوقه، ويغطى الأرز بالكامل، ويوضع على نار متوسطة عالية ويترك حتى الغليان، ثم يتم خفض درجة الحرارة،
مع تغطية الوعاء بشكل جيد، ويمكن وضع منشفة في الأعلى، لتغطية أي ثقوب، لمدة 50 دقيقة.
ثم بعد ذلك يتم أطفاء النار وتترك حتى ترتاح لمدة 10 دقائق، ثم يتم تجهيز صينية كبيرة الحواف عالية، ويتم قلب القدر فوق الصينية بحركة سريعة، ويتم تزيينها، وتقديمها مع الزبادى.
طبق التقديم
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