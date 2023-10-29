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كيف نغرس دعم القضية الفلسطينية والتضامن مع غزة في نفوس أطفالنا؟

10/29/2023 4:27:53 AM
(MENAFN- Youm7) مع الأحداث المروعة التي يعيشها قطاع غزة من حرب دامية وقتل للأطفال عن عمد
يأتي دور الأسرة المصرية في تعليم أطفالنا أهمية القضية الفلسطينية والتعريف بفلسطين وحقهم في أرضهم وعن الاحتلال وما يقوم به من جرائم حرب من قتل وابادة للأطفال، كما أن غرس دعم القضية الفلسطينية في نفوسهم يمكن أن يساهم في بناء جيل واعٍ ومسؤول يسعى للعدالة والسلام في المجتمع والعالم. لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية بعض النصائح وفقًا لما أشارت إليها شيماء العراقي تعديل السلوك والاستشاري الأسري.

كيف نغرس دعم القضية الفلسطينية في نفوس أطفالنا؟

- من المهم
التعريف بقضية فلسطين وتاريخها للأطفال ويمكن من خلال خرائط لفلسطين يحفظها الأطفال، والتعريف بـ المسجد الأقصى وأهميته الدينية.

- من الضروري
ربط الأطفال بالأحداث والتوضيح لما بما يحدث وعدم تركهم للأخبار المتضاربة وعدم تلقيهم اخبار عبر الإنترنت تشكك في القضية العادلة لفلسطين وحقهم في الدفاع عن أرضهم.

- من المهم أن نعرف الأطفال بنماذج من الأطفال الذين يضحون بأرواحهم والتعريف بأهمية الانتماء للوطن، ومن المفيد أن نتحدث مع الأطفال
عن حرمان الأطفال من الطعام والشراب ويجب على الأسرة استغلال ما يحدث لاستشعار أطفالهم بقيمة الطعام وأهميته.

- يمكن أن نحدث الأطفال أيضًا
عن نعمة الأمن والأمان والاستقرار وغرس مفاهيم للانتماء وعن قيمة ما ينعمون به من نعم الأمن والأمان

- يمكن أن نعلم الأطفال
الدعاء والصلاة لإخوانهم والتصدق لهم والمساهمة في التبرعات ومشاركة في جمع تبرعات من مواد غذائية وغيرها.


أطفال

أطفال فلسطين









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