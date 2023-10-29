أفكار لاستخدام النمط الفرعوني في ديكور المنزل بشكل عصري

(MENAFN
- Youm7) مزج النمط الفرعوني في
ديكور
المنزل المعاصر يُعتبر توجهًا فريدًا ومثيرًا للاهتمام، يتميز النمط الفرعوني بالتراث القديم ويضفي جوًا من الفخامة والتاريخية على المساحة، يمكن تحقيق هذا المزيج من خلال استخدام العناصر المستوحاة من النمط الفرعوني أو من خلال الألوان، ويوجد بعض الأفكار التي يمكن استخدامها لمزج النمط الفرعوني في ديكور بيتك المعاصر وفقًا لموقع "bestdesignideas".
ديكور فرعونى
التصميم الداخلى للمنزل يمكن أن يكون غنيا بالألوان الكثيرة، مع الأعمدة الفاخرة التي تدعم السقف، والجدران التي تكون مغطاة بألوان محايدة، مثل اللون الصفر الفاتح والظلال الدافئة، والبيج، وجدارن القاعات في القصر تكون مغطى بالرسومات النقوش البديعة، ويمكن وضع لوحات فرعونية في غرفة المعيشة.
ديكور فرعونى
والأسقف تكون مزينة بالصور الخلابة الزاهية المتنوعة، وحتى الأرض حتى بها الكثير من النقوش، مع وجود صور الحياة اليومية فى كل مكان، مع وجود الزخارف النباتية مثل زهرة اللوتس وورق البردى، وشجر النخيل وكروم وأشجار الفاكهة، مع وضع صور الطيور والأسماك والحيوانات في كل مكان.
ويمكن وضع الحصير المصنوع من القصب على الأرض، مع وضع تمثال القط المقدس، مع تمثال نفرتيتى النصفى، لعمل تناسق رهيب وأعطاء جو متناسق.
ديكور فرعونى
والأثاث يمكن ان يحتوى على الخطوط الهندسية مع إمكانية اختيار خطوط ناعمة في الأثاث، وحتى مساند الظهر يمكن أن تكون بها الكثير من النقوش، وحتى يمكن أن تحتوى أرجل الكراسى أو الطاولة على كفوف أو حوافر وحتى رؤوس البط لإعطاء شعور حيوى بالطراز الفرعونى القديم.
ديكور فرعونى
من الممكن اختيار الفسيفساء كجزء من الديكور بشكل مختلف، مع وجود أثاث يحتوى على الأثاث المذهب لإعطاء فاخمة عالية في المنزل، ويمكن وضع كرسى على شكل نقالات وبها مظلات، ووضع في أحد الجوانب صناديق عليها رسمومات فرعونية، والتي تعطى أيحاء أنها بها مجوهرات ثمينة وأقمشة باهظة الثمن.
ويمكن وضع تمثيل على شكل أبو الهول في أحدى الأركان في المنزل، مع وضع الخنفساء الجعران مع وضع صقر بأجنحة مفرودة.
مع اختيار مصابيح كبيرة وسيقان البردى، مع اختيار مزهريات بها الكثير من الزخارف للحصول على جو كبير من الطراز الفرعونى.
ديكور فرعونى
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