أفكار لاستخدام النمط الفرعوني في ديكور المنزل بشكل عصري

MENAFN - Youm7) مزج النمط الفرعوني فيديكورالمنزل المعاصر يُعتبر توجهًا فريدًا ومثيرًا للاهتمام، يتميز النمط الفرعوني بالتراث القديم ويضفي جوًا من الفخامة والتاريخية على المساحة، يمكن تحقيق هذا المزيج من خلال استخدام العناصر المستوحاة من النمط الفرعوني أو من خلال الألوان، ويوجد بعض الأفكار التي يمكن استخدامها لمزج النمط الفرعوني في ديكور بيتك المعاصر وفقًا لموقع "bestdesignideas".



ديكور فرعونى

التصميم الداخلى للمنزل يمكن أن يكون غنيا بالألوان الكثيرة، مع الأعمدة الفاخرة التي تدعم السقف، والجدران التي تكون مغطاة بألوان محايدة، مثل اللون الصفر الفاتح والظلال الدافئة، والبيج، وجدارن القاعات في القصر تكون مغطى بالرسومات النقوش البديعة، ويمكن وضع لوحات فرعونية في غرفة المعيشة.



ديكور فرعونى

والأسقف تكون مزينة بالصور الخلابة الزاهية المتنوعة، وحتى الأرض حتى بها الكثير من النقوش، مع وجود صور الحياة اليومية فى كل مكان، مع وجود الزخارف النباتية مثل زهرة اللوتس وورق البردى، وشجر النخيل وكروم وأشجار الفاكهة، مع وضع صور الطيور والأسماك والحيوانات في كل مكان.

ويمكن وضع الحصير المصنوع من القصب على الأرض، مع وضع تمثال القط المقدس، مع تمثال نفرتيتى النصفى، لعمل تناسق رهيب وأعطاء جو متناسق.



ديكور فرعونى



والأثاث يمكن ان يحتوى على الخطوط الهندسية مع إمكانية اختيار خطوط ناعمة في الأثاث، وحتى مساند الظهر يمكن أن تكون بها الكثير من النقوش، وحتى يمكن أن تحتوى أرجل الكراسى أو الطاولة على كفوف أو حوافر وحتى رؤوس البط لإعطاء شعور حيوى بالطراز الفرعونى القديم.



ديكور فرعونى



من الممكن اختيار الفسيفساء كجزء من الديكور بشكل مختلف، مع وجود أثاث يحتوى على الأثاث المذهب لإعطاء فاخمة عالية في المنزل، ويمكن وضع كرسى على شكل نقالات وبها مظلات، ووضع في أحد الجوانب صناديق عليها رسمومات فرعونية، والتي تعطى أيحاء أنها بها مجوهرات ثمينة وأقمشة باهظة الثمن.

ويمكن وضع تمثيل على شكل أبو الهول في أحدى الأركان في المنزل، مع وضع الخنفساء الجعران مع وضع صقر بأجنحة مفرودة.

مع اختيار مصابيح كبيرة وسيقان البردى، مع اختيار مزهريات بها الكثير من الزخارف للحصول على جو كبير من الطراز الفرعونى.

ديكور فرعونى



