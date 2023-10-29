Sunday, 29 October 2023 12:37 GMT

سلامة الغذاء تشارك في تأهيل العاملين بمحطات تعبئة التمور لتسهيل التصدير

10/29/2023 4:27:49 AM
(MENAFN- Youm7) أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 38، وذلك عن الفترة من 21
- 27 أكتوبر الجارى، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:



في إطار دور الهيئة العلمي والمجتمعي ومساهمتها في بناء جيل جديد من الفاحصين المؤهلين لاستيعاب وتطبيق كافة اللوائح والقواعد الفنية الملزمة التي وضعتها الهيئة، قامت الهيئة بتنفيذ برنامج تدريبي عن " مهام هيئة سلامة الغذاء في المنافذ البحرية " وذلك لعدد 26 طالب من أوائل خريجي كلية الزراعة – جامعة الإسكندرية خلال الفترة من 1 – 30 أكتوبر الجاري.



اشتمل البرنامج التدريبي على مقدمة عامة عن التعريف بقانون إنشاء الهيئة رقم 1 لسنة 2017 واللائحة التنفيذية رقم 412 لسنة 2019،
والتعريف بدور ومهام الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الرقابة على واردات وصادرات مصر من المنتجات الغذائية، كذلك القواعد الفنية الملزمة التي أصدرتها الهيئة والتشريعات ذات الصلة والمواصفات القياسية المصرية.



وتضمن البرنامج جانب نظري وتطبيق عملي من خلال الزيارات الميدانية في ساحات فحص الواردات والصادرات الغذائية، والتدريب وفقاً لأحدث الأساليب على طرق فحص وسحب عينات السلع الغذائية والمحاصيل الزراعية المختلفة .




أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:


نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 71 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر، وتم تسجيل 11 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 4 مصانع بالقائمة البيضاء.



وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 21 زيارة، وتم تسجيل 2 محطة تعبئة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما تم
اعتماد 4 محطات وجاري إدراج 1 مورد بالقائمة البيضاء للهيئة، وأصدرت الإدارة 292 إذن تصدير لحاصلات زراعية.



وشاركت الهيئة في فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بـ "التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء في محطات تعبئة التمور" وذلك بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية وبدعم من مشروع "دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية TAIB، الممول من وزارة الزراعة الأمريكية" لتنمية ورفع قدرات العاملين بمحطات تعبئة التمور بواحة سيوة بمحافظة مطروح بما يؤهلهم للتوافق وتحقيق اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومن ثم سهولة إدراجهم بالقائمة البيضاء بهدف تصدير منتجاتهم وفتح أسواق جديدة أمام صادرات التمور المصرية.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3320 رسالة بإجمالي 135000 طن، تنوعت مابين 580 صنف من خضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.



ولا تزال البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 10000 طن، تليها الفاصولياء بإجمالي 5000 طن، ثم الفول بإجمالي 3000 طن، وتصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي أيضاً بإجمالي 12000 طن، تليه المانجو والفراولة بـــإجمالي 6000 طن لكل منهما.



ومثلت السعودية الأسبوع الماضي أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم ليبيا والسودان والمغرب من إجمالي 149 دولة مستوردة.

ولا يزال ميناء سفاجا يتصدر المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 500 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 472 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 462 رسالة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1522 رسالة بنحو 410000 طن، وتم رفض 16 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 175 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول الصويا من 88 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا وفرنسا والبرازيل.

وتصدر ميناء بور سعيد الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 487 رسالة طبقاً لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء الإسكندرية والذي احتل المركز الثاني
بـ 450 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 400 رسالة.




وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 100 منتج و10 شركات، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت 701 منتج جديد، وأصدرت 14 شهادة بيع حر.



وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 2179 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 694 عينة لأغذية معدة للتصدير، و250 عينة للأغذية المحلية بالإضافة إلى 142 عينة منتجات الأغذية الخاصة.



ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 9 زيارات تفتيش على مواقع تخزين القمح (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) بمحافظات الشرقية، المنيا، أسيوط وسوهاج، كما تم تنفيذ 2 زيارة معلنة لمضارب الأرز بمحافظة كفر الشيخ، وتسجيل 3 مضارب أرز بمحافظتي كفر الشيخ ودمياط.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة
إلى الهيئة 59 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة-مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 36 شكوى، وجاري فحص 23 شكوى.



وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 40 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1563 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.



وتم تسجيل 415 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 262 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 70 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة سوهاج بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 13 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص بالإضافة إلى 8 مأموريات رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات القليوبية، الشرقية، الإسكندرية، الأقصر، دمياط، سوهاج، المنوفية، الفيوم، البحيرة والجيزة، وتم معاينة عدد 13 مخزن تغذية مدرسية خلال الأسبوع الماضي بمحافظات الأقصر، دمياط، سوهج، المنوفية، الفيوم والقليوبية.



وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الفيوم، الجيزة، بني سويف والمنوفية، وتم استيفاء 1 محلب لاشتراطات الهيئة ليصل إجمالي عدد المحالب المستوفاة للاشتراطات إلى 54 محلبًا.

كما شاركت الإدارة في اللجنة الفنية الخاصة بمناقشة مشروع تعديل القشدة المجهزة وذلك بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.



وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 57 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، السويس، والقاهرة ، وتم تسجيل 2 مطعم و 2 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 33 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الجيزة، بور سعيد والبحر الأحمر، وسجلت 4 وحدات طعام لدى الهيئة خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر الجاري.



وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 427 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، بالإضافة إلى 7 تظلمات تختص بالأغذية الخاصة.



ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 21 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 6 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، وأصدرت 8 أذون تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:



وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين
بمختلف المحافظات،،،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 55 حملة تفتيشية موسعة على 400 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط:



2 طن زبيب يشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي.



نصف طن عسل جلوكوز به شوائب وغير صالح للاستهلاك الآدمي.



5 طن ملح طعام غير مطابق للقواعد الملزمة للملح طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2019.



300 كجم فول سوداني وتمور منتهية الصلاحية.



وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة، كما تم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي (400 كجم فلفل أحمر مطحون، 300 زجاجة زيت زيتون) وذلك بناء على قرار النيابة، وتم تنفيذ 10 قرارات نيابة عامة، وتحرير 79 قرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة (مكسبات طعم، منتجات ألبان، خضروات، منتجات عطارة).



وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 186 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.



وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 42 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 481 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 1313 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (كيك، سناكس، عصائر، خلطات توابل، شيبسي) بإجمالي وزن 117 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



كما تم الاشتراك في حملة مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة وتحرير 2 محضر مخالفات.


ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 41 حملة تفتيشية على 605 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (أعشاب وبهارات، عصائر، سناكس، ألبان، صلصة) تجاوزت الـ 150 كجم حيث تم إعدام 1776 عبوة منتجات غذائية متنوعة، وتحرير 74 محضر إعدام وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، قليوب، شبين القناطر، القناطر، شبرا الخيمة).



وتمت عملية إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



كما تم تنظيم حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بمركزي بنها وطوخ، حيث تم المرور على 3 منشآت غذائية، وأسفرت تلك الحملة عن إعدام 104 عبوة منتجات غذائية منتهية الصلاحية (صوص، سناكس، حلوى متنوعة) وتحرير 3 محاضر إعدامات بمعرفة مأمور الضبط القضائي بالهيئة القومية لسلامة الغذاء في حضور ممثل جهاز حماية المستهلك.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 39 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (كفر البطيخ، الزرقا، فاراسكور، كفر سعد، دمياط، الروضة) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 658 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (عصائر، برجر وبسطرمة مجمدة، مياه غازية، عسل جلوكوز، مواد غذائية متنوعة)، وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة، كما تم التحفظ على 13 كرتونة مياه غازية بإجمالي 78 لتر.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 14 حملة تفتيشية على 153 منشأة غذائية وذلك بمراكز (ميت غمر، نبروه، سندوب، مركز المنصورة، ميت فارس، طلخا، بلقاس، المعصرة) بالإضافة إلى بعض القرى بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن:



ضبط والتحفظ على 322 كجم مقطعات دواجن مجهولة المصدر داخل أحد المصانع، يظهر عليها علامات فساد من تغير في الخواص الطبيعية وتغير في اللون والرائحة.



إعدام 345 كجم منتجات غذائيه متنوعة فاسدة ومنتهية الصلاحية (مصنعات لحوم ودجاج، منتجات ألبان، حلويات متنوعة، خضروات وفواكه، مخللات ... وغيرها من المنتجات الغذائية).



تحرير 53 محضر عدم تطبيق الاشتراطات الصحية، و 103 محضر عدم توافر الشهادات الصحية، و 88 مخالفة عدم وجود ترخيص للمنشأة.



وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الأقصر بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالمرور على 25 منشأة غذائية وتم ضبط 3840 عبوة صلصة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 6 محاضر مخالفات.



كما نفذ فرع الأقصر 4 حملات تفتيشية مشتركة مع هيئة الدواء المصرية ومديرية الشباب والرياضة، استهدفت أماكن تداول المكملات الغذائية والأغذية الخاصة للتأكد من تسجيل تلك المنتجات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء من عدمه، وتم تنفيذ قرار النيابة العامةبإعدام 147 قرص مكملات غذائية.














MENAFN29102023000132011024ID1107324231

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث