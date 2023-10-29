المشاركون فى قمة الصلب العربية يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة

المشاركون فى قمة الصلب العربية يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة
التاريخ
10/29/2023 4:27:49 AM
(MENAFN
- Youm7) وقف المشاركون فى قمة الحديد والصلب العربية دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، وسط إدانة للعدوان الإسرائيلى على القطاع والذى أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى.
وتقام فعاليات قمة الصلب العربى التى ينظمها الإتحاد العربى للحديد والصلب بالتعاون مع حديد عز، فى القاهرة، بمشاركة كبرى الشركات العربية وكبار الاقتصاديين ورجال الأعمال.
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