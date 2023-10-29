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المشاركون فى قمة الصلب العربية يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة

10/29/2023 4:27:49 AM
(MENAFN- Youm7) وقف المشاركون فى قمة الحديد والصلب العربية دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، وسط إدانة للعدوان الإسرائيلى على القطاع والذى أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى.



وتقام فعاليات قمة الصلب العربى التى ينظمها الإتحاد العربى للحديد والصلب بالتعاون مع حديد عز، فى القاهرة، بمشاركة كبرى الشركات العربية وكبار الاقتصاديين ورجال الأعمال.


















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