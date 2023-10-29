عقل ثائر يساند ثورة الشعب.. طه حسين من أشد المتحمسين لثورة يوليو 1952

MENAFN - Youm7) كان طه حسي من أشد المتحمسين لثورة يوليو 1952 منذ لحظتها الأولى، ودعم الضباط وحركتهم، وسبق الجميع فى تسميتها "ثورة" بعدما كانت "الحركة المباركة".

بعد 13 يومًا فقد من اندلاعها نشر مقالا قال فيه إن مصر أصبحت تملأ الدنيا وتشغل الناس وإنه "فخور ومعجب بأن مصر قد ضربت للعالم الحديث مثلا رائعا بثورتها التى جمعت بين الهدوء الذى يملؤه الوقار والجلال، وبين العنف الحازم النقى الذي يحطم الظلم ويرسل ملكا إلى منفاه دون أن يسفك قطرة دم".

وأكد أن كثيرا من الصحف الفرنسية لا تستطيع إخفاء إشفاقها من الثورة المصرية لأنها تخشى أن تكون الثورة المصرية مثلا لثورات فى بلاد أخرى حيث بدأ الفرنسيون يواجهون صعوبات حين نهضت تونس تقاوم، وكذلك المغرب، انطلاقا من ارتباط شرطى، فإذا زال النفوذ البريطانى من مصر كان زواله إيذانا بزوال النفوذ الفرنسى من شمال أفريقيا.

وقال إن الثورة المباركة التى ردت لمصر كرامتها وشرفها فى وقار وأناة، ونالت بذلك إعجاب العالم الخارجى، قد ردت للمصريين ثقتهم بوطنهم ومنحتهم التفاؤل بحياة أكثر كرامة. وذلك بحسب مجموعة المقالات التى اختارها الشاعر حسن طلب وجمعها فى كتاب "طه حسين.. ثورة حية وحياة ثائرة.. خلاصة المقالات 1910-1964".

مما ورد فى الكتاب، أن الثورة قادرة على أن تدفع المصريين إلى "نشاط قوى عنيف لا يستريحون منه إلا حين يضطرون إلى النوم ساعات فى كل يوم وأن يكون النشاط متنوعا.. يمس الموظف فى ديوانه والعالم فى مكتبه أو معمله والزارع فى حقله والعامل فى مصنعه". وفى فصل عنوانه "الناصريزم" يقول إن الغرب نحت مصطلح "ناصريزم" للاستهانة بما يحاول عبدالناصر تحقيقه، فأى إنجاز بغيض بالطبع إلى الغرب الأوروبى والأمريكى، ونفوس الغربيين وساستهم خاصة مصابة بداء فى هذه الأيام يأتيهم من رئيس الجمهورية المصرية، ففى قلوبهم مرض هو بُغض جمال عبد الناصر، وفى عقولهم مرض هو اتهام جمال عبد الناصر". ويرى أن اسم عبد الناصر أصبح علّة تنغص على ساسة الغرب حياتهم، إذ يتهمونه حين أيد الثورة الجزائرية بمحاولة تأسيس "الامبراطورية المصرية" وليس مناصرة شعب فى نيل استقلاله.

كتاب "طه حسين من الملكية إلى الجمهورية"

للكاتب الصحفى حلمى النمنم، وزير الثقافة السابق، يسلط الضوء على موقفه من ثورة يوليو وكيف انحاز لها وظل صامدًا رغم تعرضه لهجوم خصومه، كما يناقش فكره بين العهدين.

لحظة أن تحرك الضباط الأحرار كان العميد فى إيطاليا، ووقتها تحدث معه السفير المصرى تليفونيا بصفته ليخبره بما حدث، وأنّ مجموعة من الضباط تحركوا، وقال له السفير: "يبدو أن هناك انقلابا على الملك"، فرد طه حسين على السفير: "ليس انقلابا بل ثورة". وتروى زوجته سوزان فى كتابها "معك" أنّه وضع سماعة الهاتف وقال لها: "هناك ثورة على الملك فاروق فى مصر" وكاد يغمى عليه من الفرح، وبدأ يكتب على أنها ثورة، رغم أن الضباط الأحرار لم يطلقوا عليها كلمة الثورة.

ومن القرارات التى دعمها طه حسين بقوة، طرد الملك فاروق، وقانون الإصلاح الزراعى، وتأميم قناة السويس، وجلاء القوات الإنجليزية، لأن ذلك يجعل المصريين يحسون "بأن الأمر أمرنا، وبأنا نحكم أنفسنا، لا يحكمنا فرد مسلط ولا تتدخل فى حكمنا قوة أجنبية".