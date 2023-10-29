اقرأ مراسلات ثروت عكاشة وراغب عياد ومحمد مندور للدكتور طه حسين

MENAFN - Youm7) تمر فى تلك الأيام الذكرى الـ50 على رحيل عميد الأدب العربىطه حسين،وخلال بحثنافى حياته حصلنا على أول كتالوج صدر في 26 أكتوبر عام 1993، عن قصة تحويل المنزل إلى المتحف، ويبروز الكتالوج رسائل الكتاب والمثقفين والمبدعين لـ الدكتورة طه حسين ومنها خطاب لثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق، والفنان التشكيلى الكبير راغب عياد والكاتب محمد مندور.

خطاب موجه من وزير الثقافة ثروت عكاشة

إن الاجماع على انتخابكم لرئاسة مجمع اللغة العربية، قد اثلج صدرى وصدور أبناء هذا الجيل من تلامذكم ومقدرى فضلكم على اللغة العربية وأدابها، وأنى وأنا أهنئكم أشعر أنى أنقل اليكم تهنئخ كل العاملين بوزارة الثقافة وكل الذيم اضفت الى ثقافتهم من أدبكم ما ساعدهم على تكوينهم الأدبى وتربيه حاستهم الفنية في أكتوبر 1967

ثروت عكاشة يكتب لطه حسين





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خطاب من راغب عياد مدير متحف الفن الحديث

أرفع لسيادتكم تحية صادقة ملؤها الأكبار والأجلال، ويسعدنى أن اقدم لسيادتكم الميدالية التذكارية لفقيدنا العزيز مختار بمناسبة مرور و20 عام على وفاته. وأن متحف مختار الذى اقمته اول دعائمه ورعايتم خطاه يدين لسيادتكم بافضال كثيرة وانه لمن دواعى الفخر لنا معشر الفنانين أن يكون لزعيم النهضة الأدبية فضل تكريم ذكرى تكريم زعيم الفنية، وأنى اذ ارفع إلى سيادتكم هذا التذكار أرجو أن يحظى متحف مختار بزيارتكم حتى تروا اثار ما اغرسته ايديكم الكريمة، وارجو أن تتفضلوا بقبول عظيم شكرى مع وافر الاحترام.. القاهرة في 14 أبريل 1945





خطاب من راغب عياد







خطاب محمد مندور

يأتى بعنوان "إهداء"

بنفسى لأستاذى الدكتور طه حسين بك ذكريات قديمة كلما عاودتنى أثارت اعترافا بالجميل لا أستطيع نسيانها، فهو الذى وجهنى إلى الأدب مع أننى كنت منصرفا في بدء حياتى إلى القانون بكل رغباتى وبالرغم من أنني قد انتهيت من دراسة الحقوق إلا أن توجيه هذا الأستاذ الكبير هو الذى غلب في حياتى العملية..



وبمجرد انتهائى من الدراسة في مصر تحمس لإرسالى إلى أوروبا، ولقد حدث إن عجزت عن النجاح في كشف النظر الطبي، وكنت قد قدمت بحثا عن ذي الرمة ليقوم مقام الامتحان التحريري في مادة ليسانس آداب اللغة العربية فأخذ أستاذى هذا البحث وذهب إلى وزير المعارف آتذاك ليقرأ عليه فقرات منه فيكسبه إلى جانبي وبذلك يضمن استصدار قرار مجلس الوزراء بإعفائى من هذا الكشف الطبي العويص وهذا ما كان .



وسافرت إلى أوروبا حيث وضعت لنفسى خططى الخاصة في الدرس والتحصيل وكان في تلك الخطط ما لا يتماشى مع الخطط الرسمية ولاقيت من ذلك بعض العنت ولكننى كنت أجد دائما إلى جوارى هذا الأستاذ الكريم، ولقد أخذت عنه شيثين كبيرين هما الشجاعة في إبداء الرأي ثم الإيمان بالثقافة الغربية وبحاصة الإغريقية والفرنسية، مما حملنى دائما الإحساس بأنه قريب إلى نفسى على الرغم مما قد تختلف فيه من تفاصيل.



وهأنذا اليوم أرجو أ ن يجد في إهدائى له هذا الكتاب اعترافا منى بالفضل الذى حبانى به وأنا في أول الشباب والنقس بالغة الحساسية.

اهداء كتبه محمد مندور لطه حسين



