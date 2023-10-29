اكتشاف تمثال ضخم فى العراق يعود لـ 2700 عام يزن 19 طنا وطوله 12 قدما

أعلنت هيئة الآثار والتراث العراقية، عن استخرجها تمثال لاماسو آشورى عمره 2700 عام، وهو تمثال يصور رأس إنسان وجسم يشبه الثور أو الأسد ولديه أجنحة مثل الطير، قد عاش قبل ألفى عام، يزن التمثال حوالى 19 طنًا ويبلغ طوله حوالي 12 قدمًا ونصف.

تمثال

وقام بالتنقيب عن التمثال فريق عراقي فرنسي مشترك بقيادة أحمد لبدراني، وقال عالم الآثار الفرنسي باسكال باترلين، أستاذ علم آثار الشرق الأوسط في جامعة باريس: "لم أكتشف أي شيء بهذا الحجم في حياتي من قبل عادة هذا الحجم لا يوجد إلا في مصر أو كمبوديا فقط"، وفقا لما ذكره موقع ارت نيوز.

تم اكتشافه لأول مرة في عام 1992 خلال أعمال التنقيب التي قادها العراقيون، وبسبب حراب العراق والكويت،

أدى هذا بالتالي إلى زعزعة استقرار الأنظمة المصممة لحماية التراث الثقافي فى العراق، مما أدى إلى ارتفاع حاد فى سرقات الآثار.

وفى عام 1995، تم قطع رأس التمثال من قبل اللصوص الذين حاولوا تهريبه إلى خارج البلاد من خلال تقسيمه الى 11 جزء، وتم انتشال الرأس في النهاية وإعادة تجميعها، وعلى الرغم من ظهور الشقوق تم وضع الرأس في المتحف العراقي ببغداد، فيما أعيد دفن باقية التمثال لحمايته.



