روايات الحظر.. لماذا منعت راوية عناقيد الغضب في الولايات المتحدة؟

MENAFN - Youm7) رواية "عناقيد الغضب " للمؤلف الأمريكى جون شتاينبك، والذى كتبها عام 1939، وتعد من أكثر الأعمال شهرة للكاتب، والتي تصف حالة عائلة فقيرة من أوكلاهوما هاجرت إلى كاليفورنيا خلال الأزمة الاقتصادية فى الثلاثينيات من القرن العشرين.

رواية عناقيد الغضب

وتدور الرواية حول حياة الطبقة العاملة وشرائح المعدمين والمهمشين، وتحكى عن جبروت القحط وعن سراب الحلم الأمريكى الذى اجتذب آلاف بل ملايين المواطنين داخل وخارج أمريكا، وعن مأساة ملايين من الأمريكيين الذين دمرت حياتهم خلال كارثة الكساد الاقتصادى الكبير الذي اعترت أمريكا عام 1929، والجفاف العظيم الذى داهمها فى الثلاثينيات، ويعد المؤلف شتاينبك واحداً منهم، فقد ولد في ساليناس بكاليفورنيا وفي شبابه عايش الطبقات المطحونة وعانى الظلم الطبقي الذي ميز المجتمع الأمريكى، حيث عمل سائساً فى حظيرة للدواب فترة ثم قاطفاً للفواكه فى إحدى المزارع.

ويأتى حظر الرواية، خلال مواجهة الآثار المدمرة للكساد الكبير فى ثلاثينيات القرن العشرين، حيث واجهت رواية "عناقيد الغضب" معارضة فى الولايات المتحدة لتصوير "التعاطف الشيوعى" و"المبالغة" فى سوء الظروف فى معسكرات العمال المهاجرين، تم حظره فى مقاطعة كيرن كاليفورنيا، على الرغم من أنها باعت آلاف النسخ يوميًا فى أماكن أخرى.

في 6 مايو 1940 مُنح الأديب الأمريكى المعروف جون شتاينبك جائزة بوليتزر عن روايته "عناقيد الغضب".

وُلِد شتاينبك ونشأ في وادي ساليناس بالولايات المتحدة حيث كان والده مسؤولًا في المقاطعة ووالدته معلمة مدرسة سابقة وكان شتاينبك طالبًا مجدا ورئيسًا لفصله الأخير في المدرسة الثانوية، التحق بجامعة ستانفورد بشكل متقطع بين عامي 1920 و1925 ثم انتقل إلى مدينة نيويورك حيث عمل كعامل حرفى وصحفي أثناء كتابة القصص والروايات، ولم تكن أول روايتين له ناجحتين.