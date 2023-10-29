تعرف على إصدارات القومى للترجمة فى معرض أكاديمية ناصر العسكرية

MENAFN - Youm7) يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بمعرض أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والذي يبدأ اليوم ويستمر حتى 2 نوفمبر المقبل.

ويشارك المركز القومى للترجمة بمجموعة من أحدث إصداراته نذكر منها: "انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية"، "سنوات القرب من ديستويفسكي"، "الأفريكانية"، "مدرسة الحمقى"، "فلسفة البلاغة"، "ما بعد التاريخ"، "ذكريات في الترجمة "اللوبي العربي"، "مشاعر تصنع تاريخًا "، "الهلال الأسود"، "الزواج والحداثة "، "تاريخ الفكر الفلسفي اللاتيني الأمريكي"، "بيولوجيا السعادة"، "بنية الشخصية"، "كيف يتعلم مخ ذوي الاحتياجات الخاصة "، و"دماغ الأخلاق: علم النفس العصبي للأخلاق".

كما يشارك بـ "سنوات القرب من دوستويفسكي"، "قصة كوريا:فهم الكوريين وثقافتهم"، "مقدمة في الأناجيل الثلاثة"، "القصة العظيمة للرياضيات"، "مدريد الإسلامية:الأصول الخفية لعاصمة مسيحية، "بيولوجيا السعادة"، "كيف تحيا في رفاه"، "تاريخ الصراع بين العلم و اللاهوت في المسيحية"، "التدين والحراك في مصر"، "جغرافيا السياسة في روسيا"، "تذكر الحرب العالمية الأولى"، "بول ريكور"،"براءة جذرية"، "رواد على سطح القمر"، "حوار عن الحب"، "مغامرة المنهج"، "شرح الثورة الفرنسية"، "تاريخ البحث النقدي للعهد القديم"، "مثنوي سلسلة الذهب"، "الحق في الكسل"، "بنية الشخصية"، "العقلانية الجديدة".

ومن بين تلك الإصدارات أيضًا : "المعرفة المستدامة"، "القرية"، "كيف يتعلم مخ ذوي الاحتياجات الخاصة"، "الفتاة التي تزوجت أسدًا"، "تدبر الكبر"، "مدرسة الحمقى"، "تقنيات الفيلم التسجيلي"، "ذكريات في الترجمة"، "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"، "الليلة الثانية بعد الألف وحكايات أخرى"، "مقدمة في التصوف المسيحي"، "الزواج و الحداثة"، "وسط الجزيرة العربية وشرقها"، "مختارات من ديوان شمس الدين التبريزى"، "طه حسين من الأزهر إلى السوربون"، "طه حسين من الشاطئ الاخر"، "التصوير الحديث في مصر".