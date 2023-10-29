كيف يمكنك حظر عنوان بريد إلكترونى فى Gmail؟ 3 خطوات

MENAFN - Youm7) البريد الإلكتروني هو أداة قوية في العالم الحديث، ولا يتم استخدامه للمراسلات المهنية فحسب، بل أيضًا لمجموعة متنوعة من الأغراض الأخرى، بما في ذلك الرسائل من مدرستك أو جامعتك، أو البقاء على اتصال مع الأصدقاء أو العائلة البعيدين، أو إرسال ملفات رقمية، أو مجرد تتبع حساباتك ومشترياتك عبر الإنترنت بشكل عام.لكن سهولة إرسال البريد الإلكتروني، وحقيقة أن العديد من الأشخاص لديهم أكثر من عنوان بريد إلكتروني واحد، يعني أن صندوق (صناديق) الوارد الخاص بك يمكن أن يمتلئ بسرعة بالرسائل غير المرغوب فيها، وفقا لتقرير ديجيتال تريند .وعلى الرغم من أنه يمكنك إلغاء الاشتراك في القوائم البريدية عبر Google، إلا أنك قد تستمر في تلقي رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها.ويمكن لمستخدمي Gmail الذين يريدون إيقاف هذه الضوضاء القيام بذلك ببضع ضغطات فقط، و إليك كيفية حظر عنوان بريد إلكتروني في Gmail. إذا كنت على جهاز كمبيوتر

إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر، فستكون العملية واضحة جدًا.

الخطوة 1: انتقل إلى صندوق الوارد الخاص بك في Gmail وافتح رسالة بريد إلكتروني من المرسل الذي ترغب في حظره.الخطوة 2: في الزاوية العلوية اليمنى من البريد الإلكتروني - على نفس المستوى الأفقي مثل اسم المرسل وعنوانهيوجد رمز يتكون من ثلاث نقاط مكدسة رأسيًا ، حدد أيقونة النقاط لفتح القائمة المنسدلة.الخطوة 3: من هذه القائمة، حدد حظر [اسم المرسل]، والذي يجب أن يظهر بالقرب من منتصف القائمة.ومن السهل الآن توجيه أي رسائل تتلقاها من هذا العنوان تلقائيًا إلى مجلد الرسائل غير المرغوب فيها.إذا كنت تستخدم هاتفًا ذكيًا

تعمل العملية بنفس الطريقة على الهواتف الذكية، على الرغم من أن الواجهة تبدو مختلفة بعض الشيء.

الخطوة 1: افتح البريد الإلكتروني من المرسل الذي تريد حظره.الخطوة 2: في الزاوية العلوية اليمنى من الرسالة (وليس التطبيق نفسه)، سيكون هناك زر مميز بثلاث نقاط رأسية (نقاط أفقية إذا كنت تستخدم نظام التشغيل iOS) ويقع هذا الزر أيضًا على نفس المستوى الأفقي لاسم مرسل البريد الإلكترونى حدد أيقونة النقاط لفتح القائمة المنسدلة.الخطوة 3: اختر حظر اسم المرسل ولن تتلقى الآن رسائل من عنوان البريد الإلكتروني هذا بعد الآن.