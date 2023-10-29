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كيف تحمى هاتفك من الاختراق فى 6 خطوات عملية؟

10/29/2023 4:27:40 AM
(MENAFN- Youm7) تتعرض الكثير من الهواتف للاختراق، مما عرض كثير من المستخدمين لانتهاك الخصوصية وعمليات ابتزاز تصل إلى الكثير من الجرائم، بحسب موقع Gadgets360.



ويلجأ الهاكر إلى حيل بسيطة وثغرات لا تخطر على البال لاختراق الهواتف والأجهزة الذكية عن طريق البرمجيات والتطبيقات الخبيثة، والتي تساعدهم في الوصول إلى العديد من بيانات الهاتف والبيانات الشخصية للمستخدم.



وفى سبيل حماية الهاتف من الاختراق والتجسس من قبل القراصنة عن طريق اتباع بعض الخطوات والنصائح التى تجنبك الوقوع في هذه الأزمات ومنها :



1 استخدام كلمة سر لحماية هاتفك المحمول ويفضل اختيار نمط الشاشة بدلا من الأرقام التى قد تكون سهلة فى الوصول إلى فتح الهاتف.



2 تجنب تنزيل تطبيقات على الهاتف تماما إلا من مصادرة معلومة ومعروفة وموثوق بها.



3 التأكد من جوجل بلاي بأن التطبيق آمن للاستخدام عن طريق الاطلاع على معلوماته.



4 حذر خبير التكنولوجيا من الضغط على أي لينكات يتم إرسالها لك حتى من أصدقائك ومهما كان درجة ثقتك به.



5 الاهتمام بصفة دورية بتحديث الهاتف بجانب تحميل تطبيق Antivirus لمقاومة الفيروسات.



6 الانتباه سريعا إذا وجدت إعلانات غير مرغوب بها دون معرفة سبب ظهورها، أو تم فتح الموبايل وقفله وإعادة تشغيله من تلقاء نفسه أو تكرر حدوث عطل مفاجئ في هاتفك، أو عند سماع ضوضاء أثناء إجراء المكالمات".





وعن كيفية تأمين نفسك من التطبيقات مجهولة المصادر



1 عليك التأكيد على الخصائص أو الصالحيات التى يحصل عليها التطبيق الذي قمت بتنزيله على الهاتف، فهناك درجة من درجات السرية مثل السماح بفتح الكاميرا والوصول للأسماء وتسجيل المكالمات.





2 ضرورة إغلاق التطبيقات المهمة بكلمة سر تختلف عن الخاص بالهاتف، مع التشديد على قراءة أذونات التطبيقات قبل تحميلها وعدم الضغط على موافقة قبل التحقق منها.



3 تحميل تطبيق android Device Manager للتحكم فى هاتفك عن بعد حال سرقته، كما يمكنك استخدام مزايا أمان جوجل وخاصية التحقق بخطوتين لضمان المزيد من الأمان والحماية لهاتفك المحمول.
















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