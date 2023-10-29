ميزة جديدة لترتيب مكتبة صور جوجل.. تعرف عليها

MENAFN - Youm7) ربما تحصل صور جوجل على ميزة رائعة من شأنها أن تنهي فوضى واجهة مستخدم التطبيق، حيث تعمل على ميزة "Photo Stack" على تنظيف أو ترتيب مكتبة الصور الخاصة بك، وفقًا لمستخدم على منصة أكس، حيث يحتوي رمز تطبيق صور جوجل على سلاسل من هذه الميزة "المحتملة القادمة"، كما اقترحت السلاسل أن ميزة Photo Stacks ستقوم تلقائيًا بتجميع الصور المتشابهة التي تم التقاطها معًا.

وجاء في الرسالة: "قم بتشغيل مجموعات الصور لتنظيم الصور المتشابهة التي تم التقاطها معًا" يشير هذا إلى أن الميزة قابلة للاشتراك وسيتمكن المستخدمون من تشغيلها أو إيقاف تشغيلها إذا أرادوا ذلك.

وتعرض صور جوجل حاليا ضمن "الصور" جميع الصور مرتبة واحدة تلو الأخرى، لذا إذا التقط المستخدمون صورًا متعددة لمشهد أو صور شخصية، فسيتم رؤيتها، حيث تبدو واجهة المستخدم مزدحمة وتجعل من الصعب أحيانًا اختيار أفضل صورة.

التغيير الوحيد المتاح حاليًا هو التكبير والتصغير لتغيير حجم هذه الصور، حيث لا توجد معلومات عندما تخطط جوجل

لجلب هذه الميزة.

ميزة أبرز صور جوجل

أعلنت جوجل مؤخرًا أنها تضيف ميزة الذكاء الاصطناعي الإبداعية، والتي تسمى النقاط البارزة، إلى صور جوجل.

ويقوم التطبيق تلقائيًا بإنشاء صور حية وصور مجمعة ومقاطع فيديو سينمائية باستخدام الصور التي يختارها عشوائيًا من المعرض، ولكن سيتمكن المستخدمون من التحكم في الصور التي يجب تضمينها في الفيديو.

وقالت خدمة صور جوجل في منشور على موقع إكس: "ما عليك سوى البحث عن ما تريد عرضه، وسيقوم تطبيق صور جوجل باختيار أفضل المقاطع والصور في معرض الصور الخاص بك، وإضافة الموسيقى ومزامنة الفيديو مع الموسيقى لتجميعها معًا".







