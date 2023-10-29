احميهم من التنمر.. 10 نصائح للحفاظ على أمان أطفالك على فيس بوك وإنستجرام

MENAFN - Youm7) أصبحت الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الأطفال مصدر قلق مقلق في العصر الرقمي الحالي، حيث إن الأطفال، الذين أصبحوا بشكل متزايد يستخدمون الإنترنت والمنصات المختلفة عبر الإنترنت، أصبحوا أهدافًا ضعيفة لمجرمي الإنترنت، وتشمل هذه الهجمات مجموعة واسعة من التهديدات، من التحرش عبر الإنترنت والتنمر الإلكتروني إلى قضايا أكثر خطورة مثل سرقة الهوية والاستغلال.ويعد التنمر عبر الإنترنت هو شكل من أشكال التحرش الذي يتضمن إرسال أو نشر أو مشاركة محتوى سلبيًا أو ضارًا أو كاذبًا أو بذيئًا عن شخص آخر، ويمكن أن يشمل مشاركة معلومات شخصية أو خاصة عن شخص آخر تسبب له الإحراج أو الإذلال.ولتخفيف هذه التهديدات، من الضروري أن يقوم الآباء والأمهات بتثقيف الأطفال حول السلامة عبر الإنترنت، وفيما يلي بعض نصائح السلامة التي ستساعد الآباء على حماية أطفالهم من التنمر عبر الإنترنت: نصائح السلامة التي يجب وضعها في الاعتبار

* راجع إعدادات خصوصية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك واقصرها على العائلة والأصدقاء المعروفين، علم الأطفال حول سلامة كلمة المرور.

* تحقق من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وتابعها. * تأكد من عدم مشاركتهم معلومات يمكن التعرف عليها بسهولة مثل الموقع القابل للتتبع، أوقف الاشتباك المنتظم على وسائل التواصل الاجتماعي. * لا تقبل "طلبات الصداقة" من الغرباء على وسائل التواصل الاجتماعي. * عند تعرضك للتنمر، قم بتسجيل الخروج من الموقع وحفظ الدردشة / الرسائل / البريد الإلكتروني وإبلاغ والديك / معلميك / الكبار الذين تثق بهم. * لا ترد، قم بحظر البريد الإلكتروني / الرسائل. * فكر جيدًا قبل المشاركة عبر الإنترنت،استخدم إعدادات الخصوصية وتابع المنشورات التي تقوم بها عبر الإنترنت. * لا تشارك كلمة المرور الخاصة بك أبدًا، حتى أصدقائك قد يستخدمون كلمة مرورك بشكل غير صحيح. * إن كونك لطيفًا مع الآخرين عبر الإنترنت سيساعدك على البقاء آمنًا. * تحدث إلى شخص بالغ تثق به، حول أي رسائل / منشورات تتلقاها عبر الإنترنت، يمكنهم مساعدتك في التخلص من التنمر.