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مع تصاعد الأحداث في غزة.. إلغاء الدورة الـ45 لـالقاهرة السينمائي

10/29/2023 4:24:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد المخرج المصري أمير رمسيس، إلغاء الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي التي كانت مقررة خلال الشهر المقبل، إذ بات من الصعب عقد المهرجان في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال مدير مهرجان القاهرة السينمائي أمير رمسيس في تصريح للجزيرة نت "كان هناك نية لإقامة فعالية مرتبطة بأفلام داعمة للقضية الفلسطينية، وإدارة المهرجان بالفعل كان لديها عدد من الأفلام الفلسطينية، منها مفاجأة كانت ستتم في الافتتاح أيضا. ولكن مع تصاعد الأحداث في غزة، وكذلك بعد أن أصبحت مصر في قلب الحدث وليست بعيدة عنه والدليل على ذلك ما حدث في طابا ثم نويبع، كان لا بد من إلغاء دورة المهرجان للعام الحالي".
وأشار رمسيس في وقت سابق إلى أنه كان يأمل إقامة المهرجان في موعده، لا سيما مع تغيير خطة المهرجان لصالح عرض أفلام فلسطينية.
وكان رئيس المهرجان، الفنان حسين فهمي، قد أعلن عدم إقامة دورة هذا العام، وقال "من الصعب إقامة المهرجان في موعد مختلف بعد تأجيله لأنه مهرجان دولي، ولا بد أن يقام في موعده، كما أن الظروف سيئة وتزداد سوءا، وبالتالي لن تقام الدورة هذا العام".
وكانت وزارة الثقافة المصرية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، تأجيل الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي، دون تحديد موعد جديد لإقامة الدورة التي كانت مقررة في الفترة من 15 وحتى 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ويعد إلغاء الدورة المقبلة من المرات القليلة في تاريخ المهرجان، وتعود آخر مرة شهد فيها المهرجان حدثا مماثلا إلى عام 2011 حين ألغيت الدورة الـ35 بسبب ثورة 25 يناير.- (الجزيرة نت)

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